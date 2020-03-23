Распространение пандемии ускоряется, – ВОЗ

В ВОЗ предупредили, что темпы распространения коронавируса Covid-19 в мире ускоряются. Коронавирус обнаружили почти в каждой стране мира. ВОЗ также призвали к активным действиям против распространения коронавируса.

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга.

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Распространение пандемии ускоряется,

– предупредил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ объяснил, что между первым и стотысячный случаем заражения прошло 67 дней. Затем надо было только 11 дней, а чтобы достичь отметки в 300 тысяч больных – хватило всего четыре дня.

Гебрейесус призвал все страны активно бороться с распространением коронавируса.

Вы не можете выиграть футбольный матч, только защищаясь. Нужно и атаковать. Призвать людей оставаться дома и применять другие меры дистанцирования важно, чтобы замедлить распространение коронавируса и выиграть время, но это защитные меры,

– написал доктор Тедрос в своем твиттере.

Глава ВОЗ убежден, что для победы нужно "атаковать коронавирус с помощью агрессивной и целенаправленной тактики".

Такая борьба предполагает "тестирование каждого случая, схожего с симптомами коронавируса, изолирование и заботу о каждом, у кого подтвердили коронавирус, а также отслеживание и помещение на карантин всех, кто контактировал с инфицированным пациентом.

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