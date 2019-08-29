Распространенное заболевание кожи связано с возникновением рака
Атопический дерматит (АД) связан с повышенным риском развития плоскоклеточного рака кожи (ПКРК).
Ретроспективно проанализировали данные 399 пациентов с первоначальным диагнозом ПКРК в период с 1 января 1996 года по 23 декабря 2010 года, говорится в результатах исследования, которое опубликовали в The International Journal of Dermatology.
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Для контрольной группы были взяты пациенты без диагноза ПКРК в анамнезе (780 человек). Исследователи обнаружили, что вероятность развития ПКРК была выше среди пациентов с АД в анамнезе по сравнению с пациентами без АД (соотношение шансов 1,75).
Проанализировали такие факторы как раса пациента, курение в анамнезе, воздействие ионизирующего излучения, прием кортикостероидов и циклоспорина. Все эти факторы были учтены в ходе анализа.
Вывод: однозначно, существует связь между атопическим дерматитом в анамнезе и раком кожи, и это имеет клиническое значение. Поэтому пациентам с АД важно обследовать кожу и использовать солнцезащитный крем.
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