Распространенное заболевание кожи связано с возникновением рака

Атопический дерматит (АД) связан с повышенным риском развития плоскоклеточного рака кожи (ПКРК).

Ретроспективно проанализировали данные 399 пациентов с первоначальным диагнозом ПКРК в период с 1 января 1996 года по 23 декабря 2010 года, говорится в результатах исследования, которое опубликовали в The International Journal of Dermatology.

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Для контрольной группы были взяты пациенты без диагноза ПКРК в анамнезе (780 человек). Исследователи обнаружили, что вероятность развития ПКРК была выше среди пациентов с АД в анамнезе по сравнению с пациентами без АД (соотношение шансов 1,75).

Атопический дерматит – что это? Это распространенное хроническое заболевание кожи, которое поражает как взрослых, так и детей. Кожа на лице и теле становится очень сухой и раздраженной. Пока нет конкретной причины, из-за чего возникает заболевание. Вероятно, роль играет генетический фактор, нарушение функции верхнего слоя кожи. Лекарств от болезни нет, но существуют препараты, которые могут облегчить симптомы.

Проанализировали такие факторы как раса пациента, курение в анамнезе, воздействие ионизирующего излучения, прием кортикостероидов и циклоспорина. Все эти факторы были учтены в ходе анализа.

Вывод: однозначно, существует связь между атопическим дерматитом в анамнезе и раком кожи, и это имеет клиническое значение. Поэтому пациентам с АД важно обследовать кожу и использовать солнцезащитный крем.

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