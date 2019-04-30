Распространенные обезболивающие могут вызвать смертельную зависимость

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Распространенные обезболивающие могут вызвать смертельную зависимость
Распространенные обезболивающие могут вызвать смертельную зависимость / unsplash.com

Все более распространенными становятся опиоидные обезболивающие. По словам британских экспертов, они могут вызвать опасные для жизни зависимости, которые в ряде случаев приводят к смерти.

К опиоидам относится большая группа препаратов, практически все они являются обезбаливающими, – говорят в Министерстве здравоохранения Великобритании, пишет BBC.

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Опиоидные лекарства содержат такие вещества как морфин, кодеин и метадон, а также различные синтетические наркотики. Они используются при уходе за людьми, которые умирают и для лечения боли, которую не убирают другие болеутоляющие, например, после операции.

Для лечения более серьезных зависимостей, к примеру, для героиновых наркоманов, медики используют опиоиды, включая метадон и бупренорфин.

Эта группа лекарств вызывает сильное привыкание, а это может привести к, в частности, и психологической зависимости от наркотиков.

via GIPHY

При увеличении дозы препараты у пациентов могут вызвать замедление сердцебиения и дыхания. Более негативные последствия могут быть при смешивании с алкоголем или другими седативными.

Сегодня же все чаще применяются опиоидные обезболивающие особенно при хронических болях в пояснице.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Лекарства
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