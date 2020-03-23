Супрун назвала распространенные фейки о коронавирусе: проверьте, или вы так не делаете

В соцсетях, мессенджерах, информационном пространстве появляются все новые сообщения, которые дезинформируют население о коронавирусе. Любая ложь опасна. Особенно, если она касается здоровья.

Ульяна Супрун опубликовала сборник популярных фейков о якобы защите и лечении коронавируса, и объяснила, почему это не работает.

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Обильное питье воды не поможет "смыть" коронавирус в желудок

Пить воду – это полезно. Неоднократно писали об этом. Но не надо привязывать все полезные привычки к защите от коронавируса. Пока не существует лекарств против этой болезни, и вода тоже не поможет остановить вирус, который уже попал на слизистую оболочку вашего организма (глаза, рот или нос).

Так же вода не может каким-то образом "вымыть" коронавирус, как в стиральной машинке. Не поможет и полоскание горла водой (ни теплой, ни подсоленной). Это не убьет коронавирус и не остановит его проникновения в легкие.

Климат или погода не влияют на передачу коронавируса

Факт! Вирус Covid-19 может передаваться и в холодных, и в теплых регионах, и зимой, и летом. Нормальная температура тела человека составляет 36,5 – 37°C, независимо от внешней температуры.

Пока неизвестно, какое влияние на коронавирус оказывает солнечный свет или ультрафиолетовое излучение от лампы. Впрочем, Всемирная организация здравоохранения призвала не использовать ультрафиолетовые лампы для стерилизации рук или других участков кожи, это может вызвать раздражение кожи.



Горячая ванна не является полезной в целом и не является защитой против коронавируса/Фото:Unsplash

Горячая ванна не помешает Covid-19

Принимать теплую ванну можно ради удовольствия или гигиены, но не для того, чтобы уничтожить коронавирус. Нормальная температура тела человека 36,5 – 37°C, независимо от температуры воды в ванной или душе. Если вирус в середине тела – без разницы, какой горячей будет температура воды в ванной.

Коронавирус не передается через укусы комаров

Коронавирусом можно заразиться в основном через выделения из носа или слюны, когда человек кашляет или чихает. Нет никаких доказательств, что коронавирус может передаваться комарами.

На данный момент нет вакцины от коронавируса

Мнение, что вакцины, защищающие от пневмонии, как вакцина против пневмококковой инфекции и вакцина против Hib-инфекции, создают иммунитет от Covid-19 неверна. На данный момент вакцины, которая способна защитить человека от нового коронавируса не существует. Ученые только на этапе разработки.



Промывать нос из-за коронавируса не стоит, это не поможет "смыть вирус"/Фото:Unsplash

Промывание носа солевым раствором не поможет

Нет доказательств, что это защищает людей от коронавируса, как и от любого другого вируса. ВОЗ отмечает, что существует несколько ограниченных доказательств того, что регулярное промывание носа солевым раствором может помочь людям быстрее выздороветь от простуды. Однако от респираторных инфекций это не помагает.

Чеснок, лук, витамин С и любые другие витамины не защитят от заражения коронавирусом

Чеснок и лук – это полезная пища. Но, доказательств, что они защитили людей от Covid-19 нет. То же касается и витамина С – он не способен повысить иммунитет. А принятие дополнительных витаминов или диетических добавок лишь пустая трата средств.

Заразиться коронавирусом можно в любом возрасте

Пожилые люди и люди, имеющие хронические болезни более уязвимы к тому, что перенесут коронавирус в тяжелой форме. Но заразиться им рискуют все.

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Антибиотики неэффективны для лечения коронавируса

Антибиотики не работают против вирусов, они уничтожают только бактерии. Однако, во время лечения от коронавируса, пациенту могут прописать антибиотики, если он заболеет сопутствующую бактериальной инфекцией.

Лекарства против COVID-19 не существует

Поэтому реклама, призывающая покупать любые средства "для профилактики" или "уничтожения вирусов" – фейковая.

Однако, инфицированные вирусом должны получать лечение симптомов, а те, кто страдает тяжелыми заболеваниями, должны получать надлежащую поддерживающую терапию.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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