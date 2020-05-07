Рассчитайте, сколько стоит ваше тело: онлайн-калькулятор
Ваше тело содержит ценные химические элементы, мегабайты информации и триллионы клеток, большинство из которых – даже не ваши собственные.
Калькулятор BBC позволяет рассчитать "стоимость" элементов, из которых состоит человек – само собой, теоретическую.
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Редакция посчитала, что Билл Гейтс "стоит" всего 1956 долларов, а тело Марка Цукерберга хранит 800 мегабайт данных.
Сколько стоит ваше тело: инфографика / BBC
Сколько информации хранится в ДНК человека, кота и собаки? Какая масса вашей микробиоты? Сколько клеток в вашем теле? Укажите ваш возраст, пол, рост и вес – и наслаждайтесь интересной инфографикой.
Рассчитать стоимость тела и не только
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