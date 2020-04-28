Рассчитали точные даты окончания пандемии COVID-19 в Украине и других странах

Специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) на основе анализа статистических данных спрогнозировали окончание эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и других странах.

Согласно их отчету, до 18 мая ситуация с распространением вируса в Украине улучшится на 97% по сравнению с пиком, до 28 мая – на 99%, а окончательно пандемия завершится 7 июля, пишет 24 канал.

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В то же время "переломный момент", по мнению специалистов из Сингапура, в Украине уже наступил – это произошло 21 апреля. Для составления своего прогноза исследователи из SUTD изучили данные из 131 страны и использовали математическую модель распространения коронавирусной инфекции, которая учитывает динамику как зараженных, так и выздоровевших.



Пандемия коронавируса в Украине скоро закончится / ddi.sutd.edu.sg

Также аналитики сообщили, что в США вспышка коронавируса завершится 5 сентября, Великобритании – 20 августа, Германии – 5 августа, во Франции – 8 августа, в Италии – 30 августа и в России – 19 августа.

Дольше всего эпидемия будет продолжаться в Бахрейне – до 6 апреля 2021 года.

Однако авторы исследования отмечают, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".



Когда закончится эпидемия коронавируса (нажмите для увеличения) /ddi.sutd.edu.sg

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