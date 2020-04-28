Расшифровали полный геном герпеса: инфекция может быть причиной других тяжелых болезней

Ученые сделали революционное открытие в отношении вируса простого герпеса. Оказалось, что вместо 80 генов вирус содержит, вероятно, 284 генов. Это поможет разработать вакцину против одной из самых распространенных инфекции.

Группа немецких и британских ученых расшифровала геном вируса простого герпеса. Исследование опубликовали в научном журнале Nature.

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Что известно о вирусе герпеса

Генетическая последовательность HSV-1 "(вирус герпеса) значительно комплекснее и сложнее, чем считалось до сих пор".

Принято считать, что вирус содержит около 80 ORF (генов). Но новое исследование показало, что на самом деле вирус герпеса содержит около двух сотен РНК-транскриптов, их 284. При этом 46 из недавно открытых генов кодируют сборку основных белковых структур частицы вируса, другие – "второстепенные".



Геном вируса простого герпеса / Фото microbenotes.com

Вирус герпеса HSV-1 – что это? Вирус простого герпеса первого типа (HSV-1) – одна из самых распространенных инфекций человека (вирус инфицировал 60-95% взрослого населения планеты). После заражения возбудитель мигрирует в нервную систему и остается там навсегда, поэтому возможен рецидив. Пока нет вакцины, которая может защитить от инфекции HSV-1.

Есть восемь типов вирусов герпеса, которые вызывают различные по тяжести заболевания у людей:

HHV1 – простой губной герпес и герпетический стоматит,

HHV2 – генитальный,

VZV – ветряная оспа,

HCMV – цитомегаловирус человека,

EBV – вирус Эпштейна-Барр,

HHV6 и HHV7 – псевдокраснуха.

Что нового обнаружили ученые?

Считали, что HSV-1 вызывает лишь относительно простые симптомы вроде "губной простуды", однако недавние исследования показали, что его воздействие на организм куда более комплексное и может быть причиной различных заболеваний от рака в мочеполовой системе и энцефалита до пневмонии и болезни Альцгеймера.

Изучив HSV-1 тщательно, можно будет применять его доли для создания противораковых препаратов, чтобы точечно уничтожать некоторые типы опухолей. По словам авторов исследования, следует удалять с его генома определенные участки.

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