Ученые расшифровали полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Видение того, как устроен новый вирус, позволит понять, как распространяется инфекция.

Сделать это удалось ученым из Аргентины, сообщил в своем твиттере президент страны Альберто Фернандес.

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Работа над изучением нового типа коронавируса началась в феврале 2020 года – тогда биологи из Техасского университета расшифровали точную трехмерную структуру тех белков оболочки вируса, которые непосредственно принимают участие в заражении клетки. Затем данные были опубликованы в немецкой базе GISAID.



Свое название коронавирус получил из-за шипов на оболочке / Фото:Unsplash

Оболочка вируса состоит из 200 миллионов атомов

Это позволило установить, что оболочка – лишь малая часть атомной структуры вируса, который состоит примерно из 200 миллионов атомов. Из-за их количества исследователи не смогли изучить вирус с помощью ускорителей частиц, которые позволяют делать снимки на атомном уровне.

Но ученые из Калифорнийского университета с помощью искусственного интеллекта Frontera создали первую атомную модель нового типа коронавируса.

Теперь аргентинские ученые расшифровали полный геном вируса. В сообщении Фернандеса уточняется, что расшифровка генома позволит улучшить диагностику обеспечения эпидемиологических наблюдений и продвинуться на пути к разработке вакцины.

Сейчас COVID-19 зафиксировали в 184 странах мира. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования – 1 миллион 447. 80% всех случаев приходится на семь стран – США, Испанию, Италию, Германию, Францию, Китай и Иран. В частности, в Китае, где и зародился вирус, отмечают значительное снижение эпидемии.

Всего от начала эпидемии умерли 83 тысячи человек, выздоровели – 308 тысяч больных.

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