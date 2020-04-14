Расследуют первый случай заражения коронавирусом от умершего
В Таиланде от коронавируса умер судмедэксперт, ученые предположили, что инфекцию COVID-19 он подхватил от покойника.
Первый в мире случай заражения коронавирусной инфекцией от умершего произошел в Бангкоке. Об этом пишет The Daily Mail.
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Что случилось
Судмедэксперт умер от COVID-19. Считают, он инфицировался от мертвого пациента.
Исследователи из Таиланда и Индии отметили, что вероятность того, что судмедэксперт заразился от живого пациента также есть, но судмедэксперт постоянно контактировал с умершими от COVID-19.
Возможно ли заражение от умершего
Ранее в ВОЗ призвали соблюдать осторожность при обращении с трупами людей, которые умерли от коронавируса, поскольку до конца не изучено, как распространяется инфекция.
Ученые предупредили, что судмедэксперты и патологоанатомы должны носить защитный костюм, очки, перчатки и медицинскую маску, чтобы избежать заражения коронавирусом при контакте с умершими.
Течение коронавируса / Инфографика 24 Канала
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