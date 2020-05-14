24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Разница в 10 лет: ВОЗ оценила продолжительность жизни в Украине женщин и мужчин

- Читати новину українською
Продолжительность жизни мужчин и женщин в Украине: статистика
Сколько лет живут украинцы / 24 канал

Всемирная организация здравоохранения оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине. Женщины живут на 10 лет дольше, чем мужчины.

Ожидаемая продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 лет, а мужчин – 67,6 лет, говорится в отчете ВОЗ.

Обратите внимание Какой средний возраст у европейца и украинца

В то же время продолжительность здоровой жизни эксперты оценили на уровне 64 лет, а именно – 60,3 года для мужчин и 67,6 лет для женщин.

Вероятность смерти в Украине от рака, диабета и хронических респираторных заболеваний составляет 24,7%. При этом смертность от суицидов составила 22,4 на 100 тысяч населения.

Какой средний показатель в мире

В мире средний показатель равен 72 годам. К слову в 2016 году ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 72,5 года.

Ранее голландские ученые из Маастрихтского университета обнаружили связь между продолжительностью жизни женщин и их ростом. Выяснилось, что женщины, рост которых был выше 175 сантиметров, могут прожить дольше по сравнению с женщинами с низким ростом. Больше об исследовании – по ссылке.

 

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Статистика ВОЗ Здоровая жизнь Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза