Разница в 10 лет: ВОЗ оценила продолжительность жизни в Украине женщин и мужчин

Всемирная организация здравоохранения оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине. Женщины живут на 10 лет дольше, чем мужчины.

Ожидаемая продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 лет, а мужчин – 67,6 лет, говорится в отчете ВОЗ.

Обратите внимание Какой средний возраст у европейца и украинца

В то же время продолжительность здоровой жизни эксперты оценили на уровне 64 лет, а именно – 60,3 года для мужчин и 67,6 лет для женщин.

Вероятность смерти в Украине от рака, диабета и хронических респираторных заболеваний составляет 24,7%. При этом смертность от суицидов составила 22,4 на 100 тысяч населения.

Какой средний показатель в мире

В мире средний показатель равен 72 годам. К слову в 2016 году ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 72,5 года.

Ранее голландские ученые из Маастрихтского университета обнаружили связь между продолжительностью жизни женщин и их ростом. Выяснилось, что женщины, рост которых был выше 175 сантиметров, могут прожить дольше по сравнению с женщинами с низким ростом. Больше об исследовании – по ссылке.

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