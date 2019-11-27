Разработали датчик, который диагностирует подагру через пот

Сейчас, чтобы выявить подагру, чаще всего используют анализ крови. Однако показатели концентрации веществ меняются в течение дня, поэтому поставить точный диагноз сразу очень сложно.

Разработчики из Калифорнии создали устройство, которое может в реальном времени обнаружить вещества, которые содержатся в организме человека.

Если вы не знаете: Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни

Это биосенсор, который сделан из графена. Он измеряет частоту дыхания, сердечных сокращений, концентрацию тирозина и, что очень важно при выявлении подагры, концентрацию мочевой кислоты.

Молекула тирозина – это один из показателей болезней печени, нарушенного метаболизма и нервных или психических отклонений.



Устройство, которое может обнаружить подагру

Ученые уже проверили датчик на людях и доказали его действенность. Устройство сумело досконально выявить высокий уровень мочевой кислоты в поте больных подагрой людей.

Также он реагировал на пот тех подопытных, которые перед анализом употребляли пищу, богатую пуринами. Ведь это вещества, которые являются важными факторами образования мочевой кислоты в организме человека.

Подагра – это Болезнь, которое поражает суставы. Ей подвержены преимущественно мужчины в возрасте 40-60 лет, однако в последние десятилетия из-за нее все чаще страдают женщины и молодое поколение.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.