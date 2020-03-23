Разработали новый анализ крови, который покажет реальный масштаб пандемии

В отличие от распространенных сейчас РНК-тестов, новая методика позволит выявить тех, кто уже переболел Covid-19 в легкой форме, но не обращался к врачам. Она поможет разобраться, как иммунная система реагирует на вирус, как формируется иммунитет и насколько широко болезнь на самом деле распространилась в популяции.

Большинство пациентов переносят новый коронавирус в легкой форме, напоминающей простуду. Многие из них даже не обращаются в больницу и не проходят тестирование, что мешает оценить истинный масштаб пандемии. Исследователи по всему миру уже активно работают над созданием таких тестов, которые могли бы показать реальную картину. О создании одной из первых рабочих версий заявили специалисты из медицинского центра Маунт Синай в США, пишет Science Magazine.

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Решением может стать применение тестов на основе антител к Covid-19. В отличие от тестов на основе РНК, которые применяют во всем мире сейчас, новый способ способен выявить признаки как активной, так и уже перенесенной болезни.

Это поможет понять реальный масштаб пандемии и сделать прогноз развития пандемии. Кроме того, использование тестов на антитела позволит выявить людей, иммунитет которых устойчив к вирусу.

Как работают новые тесты

Для создания нового теста исследователи выделили шиповидный белок коронавируса, который позволяет ему проникать внутрь клетки. Эта же молекула используется иммунной системой для распознавания вируса. Ученые изолировали один из фрагментов шиповидного белка – так называемый рецептор-связывающий домен. На основе размноженных в клеточной культуре шиповидных белков и рецептор-связывающих доменов исследователи создали диагностическую систему.

Эксперименты с образцами, полученными от пациентов с подтвержденным Covid-19, показали, что тест действительно реагирует только на антитела к этому вирусу.

Исследователи уже начали использовать свою разработку в одной из нью-йоркских больниц, чтобы лучше понять иммунный ответ организма на Covid-19. В будущем они планируют использовать ее, чтобы выявить пациентов, которые выздоровели, ведь их антитела могут помочь другим людям бороться с опасным вирусом. Методика даст ответы и на другие вопросы, в частности, как долго после болезни сохраняется иммунитет к ней.

Какие тесты для выявления Covid-19 используют сейчас

Их два вида: экспресс-тесты и ПЦР-исследования. Для экспресс-теста у вас возьмут кровь из пальца и уже через 10 мин вы будете знать результат. Он определяет, есть ли в организме антитела к вирусу. Но здесь важно знать, что антитела появляются только на 5-7 день инфицирования.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР или PCR) – экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения малых концентраций желаемых фрагментов ДНК в биологическом материале (пробе).

В Украине тестирование на коронавирус методом ПЦР-исследования осуществляется только в одной лаборатории (ЦОЗ Минздрава).



Какие тесты на коронавирус эффективны / Инфографика 24 канала

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