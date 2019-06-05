Разработали новый эффективный способ лечения рака

Разработка американских ученых – целевая терапия с использованием нетепловых радиоволн – позволяет блокировать рост раковых клеток, не затрагивая здоровые.

Авторы новой методики – специалисты Университета Уэйк-Форест в Северной Каролине. Ими разработан прибор для проведения радиоволновой терапии, который сейчас ждет одобрения от Управления по санитарному надзору и качеству пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), пишет EBioMedicine.

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Суть нового метода заключается в следующем: на кальциевые каналы, расположенные на поверхности опухолевых клеток, воздействуют радиоволнами определенного диапазона. Такое воздействие позволяет кальцию проникать через клеточную мембрану раковой клетки и блокировать ее развитие.



Метод эффективен против 15 типов опухолей

Ученые успешно провели опыты на генетически модифицированных лабораторных животных – носителях раковых клеток человека. У них специалисты с помощью нового метода лечили гепатоцеллюлярную карциному – вид рака печени. Оказалось, что приток кальция на раковые клетки останавливал их рост, сокращал их количество, а в некоторых случаях даже полностью уничтожал опухоли.

При этом, отдельно отметили специалисты, радиочастота, которой облучают в рамках подобной терапии, может быть ниже, чем от мобильного телефона, поднесенного к уху.

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