Разработали новый тест на выявление коронавируса
Ученые из Оксфорда разработали новый быстрый тест на коронавирус.
Исследователи Оксфордского университета разработали тест на наличие коронавируса, который дает результат через 30 минут.
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В чем особенность нового теста
Новый тест втрое быстрее, чем те, которые используют сейчас.
Также тесты помогут выявить пациентов на ранних стадиях заражения, что потенциально помогает уменьшить распространение коронавируса SARS-CoV-2.
Тесты уже доказали свою эффективность во время клинических исследований и с образцами больных из Уханя.
Сейчас ученые работают над тем, чтобы создать прибор, который позволит проводить тесты в клиниках, аэропортах и дома.
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