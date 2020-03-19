Разработали новый тест на выявление коронавируса

Ученые из Оксфорда разработали новый быстрый тест на коронавирус.

Исследователи Оксфордского университета разработали тест на наличие коронавируса, который дает результат через 30 минут.

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В чем особенность нового теста

Новый тест втрое быстрее, чем те, которые используют сейчас.

Также тесты помогут выявить пациентов на ранних стадиях заражения, что потенциально помогает уменьшить распространение коронавируса SARS-CoV-2.

Тесты уже доказали свою эффективность во время клинических исследований и с образцами больных из Уханя.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы создать прибор, который позволит проводить тесты в клиниках, аэропортах и дома.



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