Разработали первые эффективные лекарства против Эболы

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Вирус Эбола смогли побороть
Вирус Эбола смогли побороть / gazeta.a42.ru

Ученые объявили, что в ходе борьбы с лихорадкой Эбола два экспериментальных метода лечения показали себя настолько хорошо, что теперь они будут предлагаться всем пациентам в Демократической Республике Конго.

Речь идет о препаратах REGN-EB3 и mAb114. Терапия основана на применении антител и является достаточно эффективной. Она спасла примерно 90% инфицированных пациентов. Ученые называют терапию переломным моментом в многолетней борьбе с вирусом, сообщает The New York Times.

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"Теперь мы можем сказать, что 90 процентов инфицированных могут быть спасены. Это вселяет надежду, что катастрофическая эпидемия в восточной части Конго может быть вскоре остановлена, а будущие вспышки – предотвращены", – рассказал Джереми Фаррар, сопредседатель Комитета ВОЗ по оценке терапии Эболы.

Вірус Ебола під мікроскопом
Вирус Эбола под микроскопом

Однако ученые отмечают, что новое лечение показало свою эффективность только на ранних стадиях болезни. Кроме специалистов ВОЗ, над лекарствами работали ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США при поддержке международных коллег.

Препараты уже опробовали на пациентах в Демократической Республике Конго, где продолжается вспышка вируса.

 
Эбола – что это?
Один из самых ужасных вирусов на планете. Эбола является отдаленным родственником некоторых легочных вирусов, кори и бешенства. Но в результате эволюции он сконцентрировал в себе самое худшее из всех известных вирусов. Первый случай вспышки заболевания вирусом Эбола произошел в Заире, в 1976 году.

Исследования методов новой экспериментальной терапии REGN-EB3 и mAb-114 проводились с ноября 2018-го. В них приняли участие более 700 инфицированных пациентов.

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Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Медицина Вирус Эбола
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