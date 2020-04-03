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Разработали первые тесты на иммунитет к коронавирусу

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Анализ на антитела поможет понять, кто уже имеет иммунитет к коронавирусу. Новые тесты имеют ряд преимуществ и недостатков, но они уже поступили в продажу.

Тест разработала команда профессора Флориана Краммер из Медицинской школы больницы Маунт-Синай. На прошлой неделе они уже начали испытания на образцах, взятых у пациентов.

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Преимущества теста на иммунитет к коронавирусу

Анализ на антитела хорош тем, что на его пути нет стольких бюрократических препятствий, как в случае с диагностическими тестами.

За пределами США несколько частных компаний уже начали продавать анализы крови на антитела к COVID-19, в частности, Biomerica, Chembio Diagnostics и Sugentech. Такие тесты относительно недороги (примерно $ 10) и просты в использовании. В некоторых случаях готовые результаты можно получить уже через 10 – 15 минут.

Выявление иммунитета к коронавирусу нужно прежде всего медперсоналу, сотрудникам правоохранительных органов, пожарным, спасателям и другим представителям профессий первой необходимости, без опасений за их здоровье и жизнь.

Недостатки тестов

Впрочем, положительный результат на антитела к COVID-19 пока не может считаться стопроцентной гарантией иммунитета к вирусу. Все еще не изучено, насколько долго сохраняется иммунитет и достаточно ли точны эти тесты. Ученые еще не собрали достаточно данных, чтобы дать окончательный ответ.

Какие есть тесты на выявление коронавируса

Их есть два вида: экспресс-тесты и ПЦР-исследования. Для экспресс-теста у вас возьмут кровь из пальца, и уже через 10 минут вы будете знать результат. Он определяет, есть ли в организме антитела к вирусу. Но здесь важно знать, что антитела появляются только на 5-7 день инфицирования.

Если экспресс-тест подтвердит коронавирус, диагноз обязательно будут проверять еще раз с помощью ПЦР-исследования, образцы анализа отправляют в лабораторию, а результат будет на следующий день.


Тесты на выявление коронавируса / инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Медицина исследования
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