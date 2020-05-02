Разработали тест, который выявляет коронавирус через сутки после заражения

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA), которое подчиняется Министерству обороны, заявило о создании нового теста на COVID-19, который позволяет выявлять его у людей уже через 24 часа после заражения – то есть тогда, когда у человека еще нет симптомов и он не является заразным.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на руководителя управления биотехнологий DARPA. К разработке теста присоединились специалисты нью-йоркского медицинского комплекса Маунт-Синай, а также Дюкского и Принстонского университетов. Они обнародовали результаты исследований, чтобы ученые в других странах могли их повторить и разработать такие же тесты.

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Правда, ожидает одобрения Управления США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Ожидают, что решение могут принять в течение недели, после чего тест одобрят для применения в чрезвычайных случаях (emergence use approval, EUA).

По оптимистическим оценкам ученых, производство тестов может начаться в США уже во второй половине мая, а в перспективе ежедневно можно будет проводить до миллиона тестов.

Преимущество этого теста, в отличие от уже имеющихся, в том, что он может выявить пациентов с коронавирусом не только на бессимптомном этапе болезни, но и до того, как они станут заразными для других.

Точность теста, по данным разработчиков, составляет 95%. Тест предусматривает анализ крови, это несколько сложнее, чем мазки из носовой полости, которые используют для ПЦР-тестов.



Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

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