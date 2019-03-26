Разработали "умный туалет", который предупреждает о болезнях сердца
Ежегодно регистрируют миллион новых случаев сердечной недостаточности. Исследователи из США создали туалет, который способен предупредить человека о возможном инфаркт или другие болезни сердца.
Ученые из Рочестерского технологического института отмечают: на сиденьях устройства есть специальные датчики, пишет Slash Gear.
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Они проводят раннюю диагностику сердечной недостаточности, высокого кровяного давления и ускоренного сердечного ритма.
• слабость, утомляемость,
• отек голеней,
• тахикардия,
• тахипноэ,
• хрипы в легких,
• плевральный выпот,
• повышение давление в яремных венах,
• периферические отеки,
• сердечные шумы.
Сиденье унитаза отслеживает ряд биометрических показателей, которые указывают на ухудшение состояния, включая артериальное давление и оксигенацию, количество крови, перекачиваемой сердцем за одно сердцебиение, частоту сердечных сокращений и вес пациента.
"Умный туалет", которые предупреждает о болезнях сердца
Особенно эта разработка будет полезна для пациентов, которых выписали из больницы домой после сердечного приступа.
Данные, собранные умным сиденьем, анализируются с помощью алгоритма. Последний обнаруживает признаки ухудшения состояния и предупреждает кардиолога о состоянии пациента. Затем врач сможет определить, нужно ли пациенту ехать в больницу. Это поможет сэкономить деньги области здравоохранения, предотвратив ненужную повторную госпитализацию.
Устройство стоит 1500 фунтов стерлингов (более 53 тысяч гривен).
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