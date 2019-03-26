Разработали "умный туалет", который предупреждает о болезнях сердца

Ежегодно регистрируют миллион новых случаев сердечной недостаточности. Исследователи из США создали туалет, который способен предупредить человека о возможном инфаркт или другие болезни сердца.

Ученые из Рочестерского технологического института отмечают: на сиденьях устройства есть специальные датчики, пишет Slash Gear.

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Они проводят раннюю диагностику сердечной недостаточности, высокого кровяного давления и ускоренного сердечного ритма.

Сердечная недостаточность – что это? Это клинический синдром, при котором у пациентов наблюдаются следующие признаки: • одышка в покое или при физической нагрузке,

• слабость, утомляемость,

• отек голеней,

• тахикардия,

• тахипноэ,

• хрипы в легких,

• плевральный выпот,

• повышение давление в яремных венах,

• периферические отеки,

• сердечные шумы.

Сиденье унитаза отслеживает ряд биометрических показателей, которые указывают на ухудшение состояния, включая артериальное давление и оксигенацию, количество крови, перекачиваемой сердцем за одно сердцебиение, частоту сердечных сокращений и вес пациента.



"Умный туалет", которые предупреждает о болезнях сердца

Особенно эта разработка будет полезна для пациентов, которых выписали из больницы домой после сердечного приступа.

Данные, собранные умным сиденьем, анализируются с помощью алгоритма. Последний обнаруживает признаки ухудшения состояния и предупреждает кардиолога о состоянии пациента. Затем врач сможет определить, нужно ли пациенту ехать в больницу. Это поможет сэкономить деньги области здравоохранения, предотвратив ненужную повторную госпитализацию.

Устройство стоит 1500 фунтов стерлингов (более 53 тысяч гривен).

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