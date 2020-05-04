Разработка вакцины против COVID-19: Минздрав Германии прогнозирует, что на это уйдут годы

Разработка вакцины против коронавируса может длиться не один год. В рамках этого процесса специалисты не исключают много неудачных попыток.

Такое неутешительное заявление сделал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает DW. Он призвал быть реалистами.

Интересно Европе может не хватить средств на разработку вакцины против COVID-19

Я буду рад, если вакцину удастся разработать за несколько месяцев. Но на это могут уйти годы. Могут случиться неудачи, как мы уже видели в случаях с другими вакцинами,

– признал Шпан.

При этом министр подчеркнул, что в Германии так называемый индекс репродукции уже длительное время держится на отметке ниже 1 (то есть каждый инфицированный заражает менее чем одного другого человека). По его словам, это хороший знак.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что создание вакцины против коронавирусной инфекции является задачей всего мира. Она заверила, что Германия готова принимать в этом участие как с помощью возможностей своих лабораторий, так и денег.

Что известно о китайской вакцине от коронавируса

Разработанная в Китае инактивированная вакцина против COVID-19 вступила во второй этап клинических испытаний 24 апреля.

Как первый, так и второй этап клинических испытаний вакцины были одобрены Государственным управлением контроля над лекарственными средствами Китая.

Всего Китай одобрил три вакцины-кандидата против COVID-19 для клинических испытаний. Это первая в мире вакцина, которая прошла стадию первого этапа клинических испытаний.

В ее основе – искусственно выращенный мертвый аденовирус (инактивированная вакцина), введение которого позволяет получить иммунный ответ организма на коронавирус SARS-CoV-2 без заражения им.

Какой путь вакцины от разработки до продаж:

После разработки вакцины, ее необходимо протестировать на животных;

После успешного тестирования на животных, вакцину тестируют на людях;

После успешного тестирования на людях, необходимо запустить широкомасштабное тестирование вакцины, чтобы проверить ее эффективность;

Вакцину должны одобрить регуляторы;

Только в случае успешного прохождения всех этих испытаний можно начать массовое производство вакцины.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала