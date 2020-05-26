Как развить мозг и заставить его учиться: советы коуча Илона Маска

Джим Квик помогает людям совершенствовать процесс обучения, быстрее читать и развивать память. Именно к нему обратился Илон Маск за консультацией для себя и сотрудников SpaceX.

Издание CNBC публиковало три основных совета тренера.

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Как улучшить работу мозга

Искоренить негативные мысли

Очень важно следить за своими негативными мыслями, которые мы обычно даже не замечаем. Они часто касаются способностей или возраста: "Я уже староват, чтобы начинать что-то заново".

С тараканами в голове нужно учиться договариваться, утверждает Квик. Нужно уловить негативное мнение и понять его источники, это поможет устранить барьер для обучения.

Пища для мозга

Хотя бы раз в день нужно есть один из этих продуктов: авокадо, чернику, брокколи, яйца, зеленые листовые овощи, куркуму, лосось, грецкие орехи или темный шоколад. Все они положительно влияют на мозг, говорит Квик.



Чтение помогает развивать мозг / unsplash.com

А еще нужно пить много обычной воды, ведь обезвоживание мешает человеку сохранять ясность мышления.

Читайте

Чем больше человек читает, тем быстрее учится. Квик советует читать каждый день хотя бы по 10 минут. Важно заранее выделить время на книгу, чтобы не забывать о ней.

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Полезно использовать закладку или банально передвигать палец по строкам – эти визуальные стимулы помогут сосредоточиться на чтении.

Помните, вы можете получить многолетний опыт, прочитав всего одну книгу, –

– сказал он.