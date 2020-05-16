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Реально ли получить вакцину от коронавируса в 2020 году: ответ французских ученых

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Когда изобретут вакцину от коронавируса прогноз
Производство вакцины – длительный процесс / Digital Health Care

Говорить о том, что вакцина от COVID-19 появится до конца 2020 года – глупо. По мнению французских ученых, минимальный необходимый срок для разработки – 18 месяцев.

Когда ждать вакцину

По самым положительным прогнозам, вакцину против коронавируса можно ждать не раньше осени 2021 года. Об этом сообщила руководительница Министерства исследований и инноваций Франции Фредерика Видаль в интервью Europe 1.

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Изобретение и исследование вакцины – это процесс, который обычно занимает несколько лет. Даже при условии максимального ускорения клинических испытаний о готовой вакцине можно говорить не ранее чем через 18 месяцев,
– отметила Видаль.

Что известно сейчас о разработке вакцины против COVID-19:

  • В настоящее время проводится разработка более 100 различных вакцин в разных странах мира.
  • Звучат мнения, что вакцину и вообще никогда не изобретут из-за того, что вирус мутирует.
  • Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестировать экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США.
  • Итальянская вакцина против COVID-19 впервые в истории нейтрализовала вирус в клетках человека.
  • Глава США Дональд Трамп отметил, что рассматривает возможность сделать вакцину против коронавируса бесплатной.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Франции Лечение Медицина Коронавирус COVID-19 Вакцинация Здоровье Здоровая жизнь
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