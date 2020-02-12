Реальное количество больных коронавирусом: выводы медиков

Все больше ученых утверждают, что китайские власти манипулируют статистикой распространения эпидемии коронавируса. Реальное количество инфицированных только в Ухане, эпицентре заболевания, в 19 раз превышает цифру, указанную в официальных отчетах.

Зараженных коронавирусом в китайском городе Ухань, очаге распространения заболевания, может быть почти 20 тысяч. Исследователи из Имперского колледжа Лондона подсчитали, что на каждого проверенного и диагностированного есть еще 18 других носителей вируса, о которых медики не знают, пишет BI.

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Анализ основан на изучении темпов распространения инфекции за пределами континентального Китая. Ученые обратили внимание на 750 пассажиров, вернувшихся из Уханя домой. По возвращении их поместили на карантин и тут же провели диагностику. Многие заразились, в некоторых из них симптомов не было.

Сопоставив скорость распространения инфекции с численностью населения Уханя, ученые пришли к выводу, что в реальности случаев заражения должно быть гораздо больше.

Расчеты показали, что уже до 31 января каждые 220 жителей Уханя из 100 тысяч были заражены. В городе проживает 11 млн человек. Это означает, что в то время инфекция поразила не менее 24 тысяч жителей. А власти сообщили о 1 242 зараженных в городе.

Авторы исследования подчеркивают, что сделать анализ всем жителям Уханя было бы невозможно. Официальная статистика всегда охватывает только самые тяжелые случаи заболевания, особенно на первых этапах эпидемии, когда диагностические возможности ограничены.



По неофициальным данным, скорость распространения вируса значительно выше / Фото: Unsplash

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