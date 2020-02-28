Реальные миллионеры: огромное состояние врачей, которые влияют на медреформу

Перед началом запуска второй волны медицинской реформы, которая коснется не только семейных врачей, но и каждой больницы и поликлиники, Зеленский решил создать совещательную группу из врачей. Правда, вошли в нее не эксперты, а врачи-миллионеры, которые делали все, чтобы не допустить реформирования здравоохранения.

Володимир Зеленський 21 лютого створив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я, до якої увійшло 13 осіб. Вона має проаналізувати готовність до запуску другої хвилі медичної реформи.

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Більшість "світил", які увійшли до її складу, – це реальні мільйонери. Вони заробили свої статки на старій системі охорони здоров'я, де неофіційно заробляли мільйони.

Хто потрапив до дорадчої ради

►Вікторія та Ігор Білі

Частина групи – це "протеже" голови комітету Верховної Ради Михайла Радуцького, керівники приватних лікарень та навіть колишні соратники Богатирьової. Жодного експерта, який розробляв реформу, чи розпочинав її втілення до групи чомусь не запросили.

До групи також потрапила Вікторія Біла, керівник Перинатального центру в Києві. Лікарка задекларувала 2,2 тисячі квадратних метрів нерухомості у Києві.



Вікторія Біла

Її чоловік-бізнесмен Ігор Білий торгує ліками. Він є одним із співвласників компанії дистриб'ютора фармацевтичних виробів "Галафарм", з якою вже був скандал про завищені ціни на публічних закупівлях ліків. Крім того, на території самого центру розташована аптека компанії "Людмила-Фарм Ко" – іншої компанії дистриб'ютора, бенефіціарами якої є бізнес-партнери чоловіка Білої – Володимир Рижей та Валентин Круковський.

Ігор Білий, окрім "Галафарм", є співвласником ще семи компаній, більшість з яких теж пов'язана з фармацевтичним бізнесом. Цікаво, що скандали із закупівлями за завищеними цінами ліків у компаній Білого стосувалися також і Інституту серця.

►Борис Тодуров

Керівник Інституту серця – Борис Тодуров – теж потрапив до цієї дорадчої групи при президенті. Він разом з дружиною задекларували приблизно 245 тисяч доларів та 2,6 мільйона гривень готівкою. А також будинок, дві квартири в Києві та три земельні ділянки.



Борис Тодуров

►Олександр Усенко

Ще одним членом групи став Олександр Усенко, керівник інституту імені Шалімова в Києві. Саме в цьому інституті нещодавно затримали лікаря на вимагання хабаря в 40 тисяч доларів у пацієнта. Пізніше у нього знайшли мільйон доларів готівкою в банку.



Олександр Усенко

Разом з дружиною він має три будинки в передмісті Києва, три квартири та три автомобілями. Крім того пан Усенко має чотири земельні ділянки та задекларував на двох з дружиною 230 тисяч доларів, 69 тисяч євро та 890 тисяч гривень готівки. Також він зазначив, що позичив невідомій особі майже пів мільйона доларів.

►Ольга Голубовська



Потрапила до групи і Ольга Голубовська. Вона була головним інфекціоністом при МОЗ за часів Раїси Богатирьової. В засобах масової інформації пишуть, що вона людина з групи впливу Петра Багрія.



Ольга Голубовська

За часів її роботи в МОЗ на посаді головного інфекціоніста, вона просувала ліки для лікування гепатиту С. Єдиним постачальником цих препаратів був монополіст Петро Багрій.

►Степан Крулько



Увійшов до групи і директор приватної клініки "Український центр томотерапії" Степан Крулько, який відкрив приватний центр у Кропивницькому відкрили у приміщенні державної клініки, якою раніше керував Костянтин Яринич. Пізніше він став народним депутатом від БПП.



Степан Крулько

Попри величезні статки і приватні клініки головним аргументом противників реформи є низькі тарифи. Мовляв, за такі гроші ніхто в Україні лікувати не зможе, всі клініки збанкрутують і прийде колапс.

Нещодавно Президент Зеленський призначив своїм указом заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони одіозного чиновника та ставленика Азарова Олексія Соловйова.

Чим скандальний Олексій Соловйов?Він пів року не давав дозвіл на ввіз препаратів для онкохворих діток як гуманітарну допомогу лише з тієї причини, що в них шрифт у документах був не 13 розміру, а 11.



Співробітники державної служби з лікарських засобів, якою він керував в часи Януковича вимагали захмарні хабарі з іноземних фармацевтичних компаній. Якщо хабар не платили, то спеціальна перевірка з Держлікслужби їхала на європейський завод і потім робила висновок, що він не відповідає українським стандартам, забороняючи продаж їх препаратів в Україні.





Олексій Соловйов

Фактично головні лікарі, академіки – це та "еліта", яка першою виступила проти медичної реформи, яка запровадить офіційні платежі та виведе з тіні готівку в лікарнях.

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Фактично головні лікарі, академіки – це та "еліта", яка першою виступила проти медичної реформи, яка запровадить офіційні платежі та виведе з тіні готівку в лікарнях.