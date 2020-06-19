Реанимации переполнены: врач сообщила об увеличении тяжелобольных на COVID-19
Нагрузка на больницы, которые вовлечены в противодействие коронавирусной болезни, увеличилась. Прежде всего речь идет о реанимациях, они переполнены пациентами в тяжелых состояниях.
Об этом в эфире 1+1 заявила главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко.
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Переполнено отделение реанимации. Последний месяц 8-10 больных в тяжелом состоянии, из которых от 1-3 инфицированных требуют подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких,
– рассказала Антоненко.
По словам врача, уменьшение смертности от коронавируса не наблюдается, умирают больные "с выраженной дыхательной недостаточностью".
Клиническая картина типична: врачи уже научились отличать COVID-19 от других инфекций
Так, Людмила Антоненко отметила, что большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу.
Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких,
– пояснила врач.
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Известно, какой препарат используют в терапии больных
Антоненко подтвердила, что врачи используют препарат Дексаметазон, он помогает уменьшить воспалительный процесс и ослабление иммунной системы.
Врач призвала украинцев придерживаться карантинных правил. По ее словам, увеличение инфицированных больных связано с игнорированием мер, которые были определены карантином.