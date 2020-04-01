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Ребенок из Ирпеня, беременная мать которого заразилась коронавирусом, родился здоровым

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На Киевщине не подтвердилось подозрение на коронавирус у новородденного / texastribune.org

В городе Ирпень Киевской области коронавирусом заболела беременная женщина. Результаты тестов были подтверждены 24 марта, а уже на следующий день она родила мальчика. Впрочем новорожденный оказался вполне здоровым.

Об отрицательных результатах ПЦР-диагностики мальчика сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин в своем фейсбуке.

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К счастью, результат ПЦР-анализа отрицательный. Ребенок чувствует себя хорошо, остается под наблюдением наших врачей. Через несколько дней проведем повторный анализ,
– рассказал Маркушин.

Он также отметил, что на территории Ирпенского горсовета уже подтвердили 4 случая заболевания коронавирусом. Два случая в самом Ирпене и по одному – в Ворзеле и Гостомеле.

"Теперь 19 подозрений не подтвердились, а еще 21 образец находится на исследовании, а мы ждем результатов. Друзья, берегите себя, максимально самоизолируйтесь", – подчеркнул первый заместитель городского головы.

Что известно о коронавирусе в Украине?
По состоянию на утро 1 апреля в Украине подтвердили уже 669 случаев заболевания коронавирусом. Из них 17 оказались летальными, а 10 человек смогли выздороветь.

Больше всего больных обнаружили в Киеве – 134. Киевская область тоже в числе лидеров по этому показателю – 57 лабораторно подтвержденных случаев.

коронавірус, наслідки і смертністьПоследствия от коронавирус и статистика смертности / инфографика 24 канала

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Киева Медицина Дети и несовершеннолетние Дети
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