Ребенок из Ирпеня, беременная мать которого заразилась коронавирусом, родился здоровым

В городе Ирпень Киевской области коронавирусом заболела беременная женщина. Результаты тестов были подтверждены 24 марта, а уже на следующий день она родила мальчика. Впрочем новорожденный оказался вполне здоровым.

Об отрицательных результатах ПЦР-диагностики мальчика сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин в своем фейсбуке.

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К счастью, результат ПЦР-анализа отрицательный. Ребенок чувствует себя хорошо, остается под наблюдением наших врачей. Через несколько дней проведем повторный анализ,

– рассказал Маркушин.

Он также отметил, что на территории Ирпенского горсовета уже подтвердили 4 случая заболевания коронавирусом. Два случая в самом Ирпене и по одному – в Ворзеле и Гостомеле.

"Теперь 19 подозрений не подтвердились, а еще 21 образец находится на исследовании, а мы ждем результатов. Друзья, берегите себя, максимально самоизолируйтесь", – подчеркнул первый заместитель городского головы.

Что известно о коронавирусе в Украине?

По состоянию на утро 1 апреля в Украине подтвердили уже 669 случаев заболевания коронавирусом. Из них 17 оказались летальными, а 10 человек смогли выздороветь.



Больше всего больных обнаружили в Киеве – 134. Киевская область тоже в числе лидеров по этому показателю – 57 лабораторно подтвержденных случаев.

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