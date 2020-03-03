Редкое потребление фруктов и овощей связывают с развитием тревожных расстройств

Специалисты обнаружили, что люди, которые пренебрегают потреблением фруктов и овощей, значительно повышают риск развития тревожных расстройств.

В исследовании приняли участие 26 991 человек – мужчины и женщины в возрасте от 45 до 85 лет, сообщает International Journal of Environmental Research and Public Health.

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Ученые обнаружили, что те люди, которые потребляют малое количество овощей в течение дня, повышают риск развития тревожного расстройства на 24%.

Это может частично объяснить результаты, связанные с анализами состава тканей организма. Когда общий уровень телесного жира превышает 36%, вероятность развития тревожного расстройства повышается более чем на 70%,

– добавила соавтор работы Жозе Мора-Альманса.

Конечно, развитие тревожных расстройств зависит не только от массы тела и рациона. Оно зависит и от пола, семейного положения, дохода, наличия сопутствующих заболеваний и гражданского статуса.

Авторы исследования считают, что в ближайшее время из-за тревожных расстройств тяжелой степени будут страдать около 10% населения Земли. Исследователи отмечают, что это станет причиной нетрудоспособности больных, поэтому необходимо принимать комплексные подходы, чтобы снизить этот показатель.

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