Реформу никто не останавливает, реформу надо подготовить, – Ляшко

В Минздраве объяснили, почему приостановили второй этап реформирования медицинской сферы. Говорят, коррективы внес коронавирус.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в эфире программы "Право на власть".

Читайте также: Зеленский планирует не "улучшить", а отменить второй этап медреформы, – СМИ

По словам Ляшко, вспышка коронавирусной болезни показала, что финансирование медучреждений по принципу "деньги идут за пациентом" несовершенно.

Виктор Ляшко “Я признаюсь, коронавирус показал – нельзя финансировать инфекционные больницы "за пациентом". Потому что там финансировать нужно готовность к реагированию. Мы не можем профинансировать, потому что не знаем количества случаев, которые могут возникнуть”.

По состоянию на 7 мая в Украине количество больных COVID-19 выросло до 13 691, из них 933 детей и 2660 медицинских работников.

Что известно о вероятной отмене медреформы?Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 июня меняется финансирование медицинских учреждений. Это, соответственно, останавливает реализацию второго этапа медицинской реформы, который начался 1 апреля. Бывший заместитель Ульяны Супрун Ольга Стефанишина заявила, что приостановка реформы вернет украинцев в прошлое и мы дальше будем платить взятки за медицинские услуги. Супрун предупредила, что Зеленский, Радуцкий и Степанов защищают только собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.