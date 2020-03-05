Рекомендации учебным заведениям по распространению коронавируса

Департамент образования и науки Киева дал рекомендации учебным заведениям про коронавирус и ОРВИ. Следовательно, мерить температуру детям не стоит, а вот заходить в учебные заведения родителям не стоит.

Об этом сообщила заместитель директора департамента образования и науки Киева Татьяна Шкурова, пишет hromadske.

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Родителям лучше не заходить в школу

В КГГА попросили руководство школ и детских садов ограничить доступ посторонних людей в коридоры и помещения учреждений. Речь идет о родителях, которые забирают детей.

Ведь взрослые могут болеть ОРВИ и заразить детей. Также у взрослых может не быть симптомов, но они являются носителями вирусов.

"Это обычная мера предосторожности, которую мы используем во время любых карантинов, вспышек ОРВИ. Родители могут забрать своих детей возле школы. Лучше не заходить в закрытое помещение, где много людей", – пояснила Татьяна Шкурова.

О посещении массовых мероприятий

Кроме того, в департаменте опровергли информацию о том, что они советовали подписывать документы о том, что на массовых мероприятиях (например, праздничные утренники к 8 марта) родители сами несут ответственность за свое здоровье и здоровье своих детей.

По словам представительницы департамента, это инициатива руководства заведения, которое "решило переложить ответственность с себя на родителей".



В Департаменте отметили, что учебные заведения попросят не прибегать к таких "сделкам"

"С одной стороны не отказать родителям в празднике, хотя они сами должны понимать, что лучше избежать собраний на всякий случай. Это формальные подходы к выполнению своих обязанностей. Мы объясним директорам учреждений, что такого быть не может", – отметила чиновница.

Однако, противоэпидемические меры вводятся в Черновицкой области на 16 дней начиная с 6 марта. Это единственная область в Украине, где вводят противоэпидемические мероприятия, в частности, запрещены массовые мероприятия, концерты, конференции, спортивные события и приостановление учебного процесса.

Измерять температуру необязательно

Рекомендации по измерению температуры всем детям в школах и садиках тоже ложные и безосновательные: родители не обязаны покупать градусники.

Однако, действующими являются "пятиминутки", на которых учителя спрашивают о самочувствии детей.

"Первые и последние 5 минут обучения учитель должен спросить у детей, как они себя чувствуют. Если кто-то пожалуется на плохое самочувствие, то измерить температуру в медицинском пункте или у ответственного человека, если нет медицинской сестры. В школах и садиках градусник не один. Мы попросили сотрудников подготовить весь арсенал", — пояснила Шкурова.

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