Рекорд в сутки: на Буковине обнаружили 76 новых случаев коронавируса
Во всех 11 районах Черновицкой области обнаружили коронавирус. Всего в области уже зафиксировано 379 случаев COVID-19.
Это пока самое большое количество инфицированных в одной области Украины. О выявлении новых случаев сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Важно COVID-19 в Черновицкой области: больных уже более 300, среди которых 51 медик
Это наибольшее количество выявленных случаев за сутки, предыдущий рекорд был почти вдвое меньше – 39 положительных результатов.
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