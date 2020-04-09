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Рекорд в сутки: на Буковине обнаружили 76 новых случаев коронавируса

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В Черновцах за сутки обнаружили 76 новых случаев коронавируса

Во всех 11 районах Черновицкой области обнаружили коронавирус. Всего в области уже зафиксировано 379 случаев COVID-19.

Это пока самое большое количество инфицированных в одной области Украины. О выявлении новых случаев сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Важно COVID-19 в Черновицкой области: больных уже более 300, среди которых 51 медик

Это наибольшее количество выявленных случаев за сутки, предыдущий рекорд был почти вдвое меньше – 39 положительных результатов.

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Черновцов Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
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