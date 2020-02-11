Ректором Харьковской медакадемии может стать человек, который торговал детьми, – Супрун

В Харьковской медицинской академии последипломного образования выбирают ректора из двух кандидатов, одним из которых является Богдан Федак.

Если вы загуглите имя и фамилию этой особы, то увидите ряд материалов СМИ о нашумевшем деле по продаже детей за границу в 90-х годах, что происходило во Львовской областной клинической больнице, заявила Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Пользуясь своим служебным положением, Федак помогал преступной группе, которая продавала детей за границу для усыновления. После того, как дело раскрыли, Федака приговорили к 2 годам лишения свободы. После этого он не имел права занимать должности в медицинской отрасли, впрочем это почему-то не помешало продолжать карьеру в сфере здравоохранения.

В 2000-х годах Богдан Федак занял должность помощника народного депутата Игоря Шурмы, после чего стал главным врачом Харьковской городской клинической больницы. Впоследствии он стал главным врачом областной клинической больницы, где также отметился коррупционными скандалами. Несмотря на несогласованность Минздрава, в 2018 году Федак стал главой управления здравоохранения Харьковской ОГА и пробыл на посту до 2019 года.

Сейчас он пытается возглавить Харьковскую медицинскую академию последипломного образования через конкурс. При этом работники медакадемии написали открытое письмо в Минздрав Украины с просьбой к министру взять под личный контроль проведение конкурса.

Кроме того, в письме говорится, что Минздрав Украины без объяснения отстранил от участия в конкурсе на должность ректора Академии трех других претендентов. По словам Супрун, таким образом на выборах осталась кандидатура Федака и еще одного человека, работника академии рассматривают как технического кандидата.

Отстраненные претенденты обратились в суд, чтобы оспорить такие выборы и возможные результаты. При этом во время первого тура выборов, который состоялся 7 января, большинство коллектива не проголосовали за какого-либо из кандидатов, продемонстрировав свою позицию относительно этой ситуации.

Ульяна Супрун “В подобных ситуациях руководство Минздрава Украины должно было бы не прятать голову в песок, а поддержать здоровую медицинское среду. Фигуры формата Федака бросают тень на всю медицинскую общину, а занятие такими людьми заведения, где обучают врачей, разрушает основополагающие этические нормы врачебной профессии и несут прямую угрозу жизням украинцев".

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