Ремдесивир улучшил состояние 2/3 больных коронавирусом: что известно о препарате

Две трети пациентов с диагнозом COVID-19, отметили улучшение своего состояния после лечения экспериментальным противовирусным препаратом. Название препарата – Ремдесивир. Примечательно, что препарат помог выздороветь пациентам с тяжелым течением заболевания. Пациенты, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, после терапии в комплексе с Ремдесивиром смогли дышать самостоятельно.

Ученые Медицинского центра Седарс-Синай исследовали эффективность противовирусного препарата Ремдесивир и обнаружили, что две трети пациентов, которые участвовали в экспериментальном лечении имели улучшение состояния здоровья после начала приема лекарств.

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Суть исследования

Однако, несмотря на обнадеживающие результаты, авторы исследования не готовы делать далеко идущие выводы, ведь необходимы масштабные эксперименты.

Пока нет проверенного средства от COVID-19. Мы не можем делать однозначные выводы из полученных данных, но наблюдения за группой госпитализированных пациентов, которые получали Ремдесивир, весомые,

– заявил Джонатан Грейн – главный эпидемиолог Центра Седарс-Синай.

Для того чтобы у ученых появились более веские доказательства эффективности Ремдесивира в лечении больных с положительной реакцией на COVID-19, необходимо провести рандомизированные клинические испытания.

Сейчас независимо исследуют препарат китайские специалисты, ВОЗ, Национальный институт здравоохранения Британии и Gilead. Первые результаты должны появиться во второй половине апреля.

Добавим, что МИД Украины включило Ремдесивир в протокол лечения коронавирусной инфекции.

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Что известно о Ремдесивире

Разработала препарат американская компания Gilead Sciences. Лекарства вводят внутривенно, Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

Сейчас препарат проходит клинические испытания третьей фазы в лабораториях пяти разных стран. В Китае компания испытывает его на одной тысяче пациентов. Первые полноценные результаты ожидают получить в середине апреля, но на Ремдесивир уже возлагают большие надежды.

В ВОЗ отметили, что "пока это единственный препарат, который может дать эффект".



Течение коронавируса / Инфографика 24 Канала

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