Рентгенография: что это, для чего применяется и как разобрать изображение
Рентгенография – это быстрое, безболезненное исследование, которое позволяет получать изображения некоторых структур нашего тела, особенно костей.
Рентгеновские лучи проходят через тело и поглощаются в разных количествах в зависимости от плотности тканей, через которые проходят. Плотные ткани, такие как кость или, например, металл, на рентгеновских снимках выглядят белыми. Воздух (например, в легких) выглядит черным. Жир и мышцы выглядят как оттенки серого, рассказала невролог Ольга Шемятовская.
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Для чего используют рентген?
- Патологии зубов (зубной кариес, пульпит, периодонтит, травмы);
- Переломы костей;
- Артрит;
- Остеопороз;
- Опухоли костей;
- Заболевания легких (пневмония, туберкулез, опухоли легких);
- Рак молочной железы (для этого используется # маммография - особый вид рентгенологического исследования);
- Увеличение сердца (кардиомегалия);
- Кровеносные сосуды с закрытым просветом;
- Проблемы желудочно-кишечного тракта (используется барий – контрастное вещество в виде напитка или клизмы);
- Проглоченные предметы (металлические).
Рентген – эффективный способ диагностики / unsplash.com
Чего нельзя увидеть на рентгенографии?
- Межпозвонковые диски;
- Мышцы и другие мягкие ткани;
- Проглоченные пластиковые предметы.
Подготовка к рентгенографии
- Наденьте удобную одежду, которую легко снять;
- Не надевайте украшений;
- Скажите врачу о металлических имплантатах / спицах, если они есть;
- В случае рентгена ЖКТ, вам предложат выпить барий / сделать клизму перед процедурой для лучшей детализации изображения.
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