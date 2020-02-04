Рентгенография: что это, для чего применяется и как разобрать изображение

Рентгенография – это быстрое, безболезненное исследование, которое позволяет получать изображения некоторых структур нашего тела, особенно костей.

Рентгеновские лучи проходят через тело и поглощаются в разных количествах в зависимости от плотности тканей, через которые проходят. Плотные ткани, такие как кость или, например, металл, на рентгеновских снимках выглядят белыми. Воздух (например, в легких) выглядит черным. Жир и мышцы выглядят как оттенки серого, рассказала невролог Ольга Шемятовская.

Также на тему: Как часто можно делать МРТ

Для чего используют рентген?

Патологии зубов (зубной кариес, пульпит, периодонтит, травмы);

Переломы костей;

Артрит;

Остеопороз;

Опухоли костей;

Заболевания легких (пневмония, туберкулез, опухоли легких);

Рак молочной железы (для этого используется # маммография - особый вид рентгенологического исследования);

Увеличение сердца (кардиомегалия);

Кровеносные сосуды с закрытым просветом;

Проблемы желудочно-кишечного тракта (используется барий – контрастное вещество в виде напитка или клизмы);

Проглоченные предметы (металлические).



Рентген – эффективный способ диагностики / unsplash.com

Чего нельзя увидеть на рентгенографии?

Межпозвонковые диски;

Мышцы и другие мягкие ткани;

Проглоченные пластиковые предметы.

Подготовка к рентгенографии

Наденьте удобную одежду, которую легко снять; Не надевайте украшений; Скажите врачу о металлических имплантатах / спицах, если они есть; В случае рентгена ЖКТ, вам предложат выпить барий / сделать клизму перед процедурой для лучшей детализации изображения.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.