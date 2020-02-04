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Рентгенография: что это, для чего применяется и как разобрать изображение

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Для чего делают рентген / pixabay.com

Рентгенография – это быстрое, безболезненное исследование, которое позволяет получать изображения некоторых структур нашего тела, особенно костей.

Рентгеновские лучи проходят через тело и поглощаются в разных количествах в зависимости от плотности тканей, через которые проходят. Плотные ткани, такие как кость или, например, металл, на рентгеновских снимках выглядят белыми. Воздух (например, в легких) выглядит черным. Жир и мышцы выглядят как оттенки серого, рассказала невролог Ольга Шемятовская.

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Для чего используют рентген?

  • Патологии зубов (зубной кариес, пульпит, периодонтит, травмы);
  • Переломы костей;
  • Артрит;
  • Остеопороз;
  • Опухоли костей;
  • Заболевания легких (пневмония, туберкулез, опухоли легких);
  • Рак молочной железы (для этого используется # маммография - особый вид рентгенологического исследования);
  • Увеличение сердца (кардиомегалия);
  • Кровеносные сосуды с закрытым просветом;
  • Проблемы желудочно-кишечного тракта (используется барий – контрастное вещество в виде напитка или клизмы);
  • Проглоченные предметы (металлические).

Рентген ефективний спосіб діагностики
Рентген – эффективный способ диагностики / unsplash.com

Чего нельзя увидеть на рентгенографии?

  • Межпозвонковые диски;
  • Мышцы и другие мягкие ткани;
  • Проглоченные пластиковые предметы.

Подготовка к рентгенографии

  1. Наденьте удобную одежду, которую легко снять;
  2. Не надевайте украшений;
  3. Скажите врачу о металлических имплантатах / спицах, если они есть;
  4. В случае рентгена ЖКТ, вам предложат выпить барий / сделать клизму перед процедурой для лучшей детализации изображения.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина
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