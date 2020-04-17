Репетиция парада ко Дню победы в Москве закончилась массовым заражением детей COVID-19

У 49 кадетов и преподавателей Нахимовского военно-морского училища подтвердили диагноз COVID-19. Часть из них участвовали в репетиции парада ко Дню победы на Красной площади.

Под подозрением еще 155 кадетов, которые ждут результатов теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил телеграмм-канал Baza.

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Среди нахимовцев, заразившихся коронавирусом, начальник Нахимовского военно-морского училища контр-адмирал Анатолий Минаков. Сейчас он находится в больнице в Москве вместе с несколькими кадетами.

В Москву из Петербурга группа из 155 нахимовцев прибыла еще 20 марта – для участия в репетиции парада. Но обернулось все иначе, и с 14 апреля все они один за другим начали получать положительные результаты анализов на коронавирус.

Большинство из тех, кого поразил COVID-19 – кадеты, 31 парень, от 15 до 17 лет. А еще 18 человек – это преподавательский состав, который намного старше и находится частично в группе риска.

По информации "Фонтанки", о госпитализации контр-адмирала запаса, начальника Нахимовского училища Анатолия Минакова, стало известно по его словам 16 апреля.

Отметим, что 14 апреля Президент РФ Владимир Путин решил перенести парад ко Дню победы.

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