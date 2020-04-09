Респиратор или маска: что защитит лучше
В рамках противодействия распространению коронавирусу, украинцев обязали находиться в общественных местах в маске или респираторе. Следовательно, следует знать действие и особенности этих средств индивидуальной защиты.
Здоровье 24 разобралось с вопросом эффективности маски и респиратора. Вот простое объяснение, какой должна быть маска, чтобы защитить от вируса, а не только от штрафа.
Читайте также: Карантин в Украине может продолжаться до начала мая, – Шмыгаль
Кого защищает маска и респиратор
Стоит понимать, что маска защищает всех окружающих, а респиратор защитит от инфицирования только вас. В случае, если вы являетесь носителем коронавирусной инфекции, вы все же будете выдыхать воздух с вирусом и подвергать опасности других.
Если учесть тот факт, что 30% больных могут иметь бессимптомное течение COVID-19, то обычная медицинская маска – лучшее решение.
Как пропускают вирусы средства индивидуальной защиты
При использовании маски, слюна максимально распространяется на 1,5 метра.
А вот в случае респиратора, через наличие клапана вдоха, он пропускает воздух со слюной, как при обычном общении. То есть вирусы продолжают выделяться в воздух.
Кому носить маску, а кому респиратор
Людям, которые заражены, или есть подозрение на инфицирование, а также людям, которые потенциально могут быть зараженными – следует носить маску. Также лучше выбрать маску в местах большого скопления людей.
Респиратор необходимо носить медицинским работникам, но одевать также щиток, который дополнительно защитит от инфицирования.
Какую маску выбрать/Инфографика 24 Канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
COVID-19 в Черновицкой области: больных уже более 300, среди которых 51 медиксегодня , 00:45
-
В Британии рекордное число смертей от коронавируса: почти 1000 человек за сутки8 апреля , 20:21
-
Коронавирус на Львовщине: медики подтвердили вторую смерть от COVID-198 апреля , 21:05
-
Сколько украинцев больны COVID-19 за границей: новые данные МИДсегодня , 03:58
-
Люди, вынужденные работать дома во время карантина, имеют больше проблем со сном и алкоголем8 апреля , 20:29
-
Состояние Джонсона, больного коронавирусом, улучшается8 апреля , 20:00