Респиратор или маска: что защитит лучше

В рамках противодействия распространению коронавирусу, украинцев обязали находиться в общественных местах в маске или респираторе. Следовательно, следует знать действие и особенности этих средств индивидуальной защиты.

Здоровье 24 разобралось с вопросом эффективности маски и респиратора. Вот простое объяснение, какой должна быть маска, чтобы защитить от вируса, а не только от штрафа.

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Кого защищает маска и респиратор

Стоит понимать, что маска защищает всех окружающих, а респиратор защитит от инфицирования только вас. В случае, если вы являетесь носителем коронавирусной инфекции, вы все же будете выдыхать воздух с вирусом и подвергать опасности других.

Если учесть тот факт, что 30% больных могут иметь бессимптомное течение COVID-19, то обычная медицинская маска – лучшее решение.

Как пропускают вирусы средства индивидуальной защиты

При использовании маски, слюна максимально распространяется на 1,5 метра.

А вот в случае респиратора, через наличие клапана вдоха, он пропускает воздух со слюной, как при обычном общении. То есть вирусы продолжают выделяться в воздух.

Кому носить маску, а кому респиратор

Людям, которые заражены, или есть подозрение на инфицирование, а также людям, которые потенциально могут быть зараженными – следует носить маску. Также лучше выбрать маску в местах большого скопления людей.

Респиратор необходимо носить медицинским работникам, но одевать также щиток, который дополнительно защитит от инфицирования.



Какую маску выбрать/Инфографика 24 Канала

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