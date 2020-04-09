24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Респиратор или маска: что защитит лучше

- Читати новину українською

В рамках противодействия распространению коронавирусу, украинцев обязали находиться в общественных местах в маске или респираторе. Следовательно, следует знать действие и особенности этих средств индивидуальной защиты.

Здоровье 24 разобралось с вопросом эффективности маски и респиратора. Вот простое объяснение, какой должна быть маска, чтобы защитить от вируса, а не только от штрафа.

Читайте также: Карантин в Украине может продолжаться до начала мая, – Шмыгаль

Кого защищает маска и респиратор

Стоит понимать, что маска защищает всех окружающих, а респиратор защитит от инфицирования только вас. В случае, если вы являетесь носителем коронавирусной инфекции, вы все же будете выдыхать воздух с вирусом и подвергать опасности других.

Если учесть тот факт, что 30% больных могут иметь бессимптомное течение COVID-19, то обычная медицинская маска – лучшее решение.

Как пропускают вирусы средства индивидуальной защиты

При использовании маски, слюна максимально распространяется на 1,5 метра.

А вот в случае респиратора, через наличие клапана вдоха, он пропускает воздух со слюной, как при обычном общении. То есть вирусы продолжают выделяться в воздух.

Кому носить маску, а кому респиратор

Людям, которые заражены, или есть подозрение на инфицирование, а также людям, которые потенциально могут быть зараженными – следует носить маску. Также лучше выбрать маску в местах большого скопления людей.

Респиратор необходимо носить медицинским работникам, но одевать также щиток, который дополнительно защитит от инфицирования.


Какую маску выбрать/Инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Коронавирус в Украине Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей