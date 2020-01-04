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Республика Палау первой в мире запретила токсичные солнцезащитные кремы

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В Палау запретили солнцезащитные кремы / unsplash.com

Расположенная в Тихом океане страна Палау стала первой в мире, которая запретила солнцезащитные кремы, которые вредят кораллам и морской фауне.

Запрет действует с 1 января 2020 года. Теперь на территории государства запрещено хранить или продавать солнцезащитные кремы, в состав которых входит один из десяти токсичных ингредиентов, характерных для подобных кремов, пишет ВВС.

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Среди них оксибензон и октиноксат, которые поглощают ультрафиолетовый свет. Штраф за нарушение запрета составляет тысячу долларов.

Деякі сонцезахисні креми шкідливі для довкілля
Некоторые солнцезащитные кремы вредны для окружающей среды \ unsplash.com

О новом законе стало известно еще в 2018 году. Его решили принять после того, как вещества, содержащиеся в солнечных кремах, были найдены в природных зонах Палау, а также в тканях морских животных. По словам представителей фонда "Коралловый риф", эти химикаты "чрезвычайно опасны для молодых особей многих видов дикой природы".

"Мы должны жить и уважать окружающую среду, поскольку она – колыбель жизни", – сказал президент Палау Томас Ременгесау. Он призвал лидеров других государств взять с него пример и также запретить токсичные солнцезащитные кремы.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мир животных Экология
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