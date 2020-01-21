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Ретиноиды в таблетках от прыщей: кому показаны и противопоказаны

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Ретиноиды для лечения акне / unsplash.com

Изотретиноин кардинально изменил ситуацию с лечением акне тяжелого течения, а также устойчивого к лечению другими способами. Однако вокруг этого препарата все еще сохраняется много мифов, страхов и предубеждений, причем как среди пациентов, так и среди некоторых врачей.

Изотретиноин или же 13-цис-ретиноевая кислота – это производная витамина А, так называемый ретиноид. Небольшое количество изотретиноина производится в печени из витамина А, для лекарств используется синтетический препарат. Он был открыт в 50-х, однако стал применяться в середине 70-х годов.

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Как действует изотретиноин?

  • уменьшает выработку кожного сала;
  • сокращает сальные железы;
  • уменьшает закупорку протоков сальных желез;
  • подавляет рост бактерий;
  • имеет противовоспалительное действие.

Ретиноїди довели свою ефективність в багатьох дослідженнях
Ретиноиды доказали свою эффективность во многих исследованиях \ unsplash.com

Как лечиться и эффективность

До начала лечения и в процессе лечения проводится исследование крови на биохимические показатели (липиды, функция печени), глюкозу, клинический анализ крови и анализ крови на беременность (бета-ХГЧ). Для лучшего усвоения изотретиноин следует принимать после еды, запивая водой или молоком.

Эффективность системного лечения акне тяжелой степени изотретиноином была продемонстрирована в рандомизированных, двойных слепых клинических исследованиях. Препарат помогает справиться с тяжелыми угрями (в том числе с формированием узлов и кист), уменьшает вероятность развития рубцов и постакне.

Побочное действие

Главным побочным действием, о котором должны знать и помнить все, и врачи, и пациенты, это тератогенность – препарат может вызвать тяжелые дефекты развития у плода при использовании у беременных.

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Именно потому:

  • Препарат категорически противопоказан к применению во время беременности;
  • Перед началом лечения женщинам репродуктивного возраста целесообразно провести тест на беременность;
  • В период лечения и в течение следующего месяца обязательно использование двух эффективных методов контрацепции.

В период лечения и в течение следующего месяца пациенты как мужского, так и женского пола не могут быть донорами крови (чтобы их кровь не попала беременной женщине).

Эндогенные концентрации ретиноидов восстанавливаются примерно через 2 недели после окончания приема изотретиноина, поэтому после курса лечения нет никаких ограничений в вопросах беременности и деторождения.

Препарат не влияет на сперматогенез, поэтому пациентам-мужчинам нет необходимости использовать контрацепцию во время лечения.

Другие побочные действия в большинстве своем имеют обратимый характер, могут компенсироваться дополнительными мерами по уходу и часто зависят от дозы препарата.

К таким побочным действиям, с которыми часто сталкиваются пациенты, относят: сухость кожи, шелушение, усиление выпадения волос, сухость и трещины губ, дерматит, фоточувствительность, сухость слизистой носа, носовые кровотечения, сухость глаз, конъюнктивит, ломкость ногтей, сухость слизистых гениталий. Также возможно ухудшение акне в первое время приема.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Дерматология Лекарства
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