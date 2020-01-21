Ретиноиды в таблетках от прыщей: кому показаны и противопоказаны
Изотретиноин кардинально изменил ситуацию с лечением акне тяжелого течения, а также устойчивого к лечению другими способами. Однако вокруг этого препарата все еще сохраняется много мифов, страхов и предубеждений, причем как среди пациентов, так и среди некоторых врачей.
Изотретиноин или же 13-цис-ретиноевая кислота – это производная витамина А, так называемый ретиноид. Небольшое количество изотретиноина производится в печени из витамина А, для лекарств используется синтетический препарат. Он был открыт в 50-х, однако стал применяться в середине 70-х годов.
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Как действует изотретиноин?
- уменьшает выработку кожного сала;
- сокращает сальные железы;
- уменьшает закупорку протоков сальных желез;
- подавляет рост бактерий;
- имеет противовоспалительное действие.
Ретиноиды доказали свою эффективность во многих исследованиях \ unsplash.com
Как лечиться и эффективность
До начала лечения и в процессе лечения проводится исследование крови на биохимические показатели (липиды, функция печени), глюкозу, клинический анализ крови и анализ крови на беременность (бета-ХГЧ). Для лучшего усвоения изотретиноин следует принимать после еды, запивая водой или молоком.
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Эффективность системного лечения акне тяжелой степени изотретиноином была продемонстрирована в рандомизированных, двойных слепых клинических исследованиях. Препарат помогает справиться с тяжелыми угрями (в том числе с формированием узлов и кист), уменьшает вероятность развития рубцов и постакне.
Побочное действие
Главным побочным действием, о котором должны знать и помнить все, и врачи, и пациенты, это тератогенность – препарат может вызвать тяжелые дефекты развития у плода при использовании у беременных.
Именно потому:
- Препарат категорически противопоказан к применению во время беременности;
- Перед началом лечения женщинам репродуктивного возраста целесообразно провести тест на беременность;
- В период лечения и в течение следующего месяца обязательно использование двух эффективных методов контрацепции.
В период лечения и в течение следующего месяца пациенты как мужского, так и женского пола не могут быть донорами крови (чтобы их кровь не попала беременной женщине).
Эндогенные концентрации ретиноидов восстанавливаются примерно через 2 недели после окончания приема изотретиноина, поэтому после курса лечения нет никаких ограничений в вопросах беременности и деторождения.
Препарат не влияет на сперматогенез, поэтому пациентам-мужчинам нет необходимости использовать контрацепцию во время лечения.
Другие побочные действия в большинстве своем имеют обратимый характер, могут компенсироваться дополнительными мерами по уходу и часто зависят от дозы препарата.
К таким побочным действиям, с которыми часто сталкиваются пациенты, относят: сухость кожи, шелушение, усиление выпадения волос, сухость и трещины губ, дерматит, фоточувствительность, сухость слизистой носа, носовые кровотечения, сухость глаз, конъюнктивит, ломкость ногтей, сухость слизистых гениталий. Также возможно ухудшение акне в первое время приема.
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