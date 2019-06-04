Революционное открытие: создали препарат, который замедляет распространение рака

Американские ученые заявили о создании лекарств, которые способны значительно замедлить распространение рака поджелудочной железы.

Ежедневно в мире диагностируется 1,2 тысячи случаев этого рака поджелудочной железы, 1,1 тысячи человек гибнут от онкозаболевания. В большинстве случаев рак убивает человека меньше, чем через год после обнаружения.

Читайте также: В организме человека нашли молекулу, которая поможет побороть рак

Онкологи в медицинском центре Чикагского университета наблюдали за 3300 пациентами с этим типом рака, пишет MedicalXpress.

В 250 из них были мутации гена BRCA, которые повышают риск различных видов опухолей, включая рак яичников, простаты и молочной железы.

Всех пациентов разделили случайным образом на две группы, одна из них получала препарат Olaparib, другие – плацебо.

Эксперимент показал, что лекарства способны на 47% замедлить распространение метастазов опухолей по сравнению с контрольной групой. У тех, кто принимал лекарства, вдвое замедлилось распространения рака, чем у тех, кто их не принимал.

Через два года после начала исследования треть пациентов, которые принимали лекарства, остались живы.

По словам ученых, это открытие позволит превратить смертельное заболевание в хроническое.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.