Революционное открытие: создали препарат, который замедляет распространение рака

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Создали препарат, который замедляет распространение рака
Создали препарат, который замедляет распространение рака / Фото из свободных источников

Американские ученые заявили о создании лекарств, которые способны значительно замедлить распространение рака поджелудочной железы.

Ежедневно в мире диагностируется 1,2 тысячи случаев этого рака поджелудочной железы, 1,1 тысячи человек гибнут от онкозаболевания. В большинстве случаев рак убивает человека меньше, чем через год после обнаружения.

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Онкологи в медицинском центре Чикагского университета наблюдали за 3300 пациентами с этим типом рака, пишет MedicalXpress.

В 250 из них были мутации гена BRCA, которые повышают риск различных видов опухолей, включая рак яичников, простаты и молочной железы.

Всех пациентов разделили случайным образом на две группы, одна из них получала препарат Olaparib, другие – плацебо.

Эксперимент показал, что лекарства способны на 47% замедлить распространение метастазов опухолей по сравнению с контрольной групой. У тех, кто принимал лекарства, вдвое замедлилось распространения рака, чем у тех, кто их не принимал.

Через два года после начала исследования треть пациентов, которые принимали лекарства, остались живы.

По словам ученых, это открытие позволит превратить смертельное заболевание в хроническое.

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Теги: Онкозаболевания Лечение Здоровье исследования Лекарства
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