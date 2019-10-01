Революционный препарат от диабета сжигает жир

Комбинация двух сигнальных белков нормализует уровень сахара, аппетит и вес. Новый препарат не имеет побочных эффектов для организма.

Ученые из Австралийского Университета Монаша разработали экспериментальный препарат от диабета, который действует на рецептор gp130, что выполняет важную роль в метаболизме. Он нормализует уровень глюкозы, укрепляет кости и снижает долю жира в организме.

Читайте также: Назвали новые факторы, которые вызывают сахарный диабет

Известно, что при диабете второго типа, клетки теряют способность поглощать глюкозу в ответ на выделение инсулина. Как следствие, уровень сахара в крови растет, что приносит вред тканям и органам.

Есть препараты, которые снижают уровень глюкозы в крови, но они оказывают побочные действия. Новый препарат австралийских ученых способен сжигать жир без последствий для организма.

В основе препарата – комбинация двух сигнальных белков, которые связаны с рецептором gp130. Гибридный искусственный белок получил название IC7Fc.



Препарат не оказывает негативных воздействий на организм

Введение этого белка животным, имевшим ожирение, снизило концентрацию уровня сахара в крови, аппетит и вес.

Кроме того, у подопытных животных увеличилась костная масса и снизилось накопление жира в печени.

По словам ученых, потеря веса достигалась вследствие снижения доли жира. Ни один из до сих пор известных препаратов против диабета, не давал такого положительного эффекта на течение заболевания и на обмен веществ.

Особенно эффективным, как предполагают ученые, препарат будет для пожилых людей.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.