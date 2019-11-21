Революционный препарат против шизофрении успешно протестировали на людях

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Препарат KarXT успешно преодолевает симптомы острого психоза при шизофрении. В отличие от аналогов, он не вызывает серьезных побочных эффектов.

Новый экспериментальный препарат, о котором рассказывает New Atlas, лечит психоз у больных шизофренией путем стимуляции рецепторов в мозге и центральной нервной системы.

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Как действует препарат против шизофрении

Препарат называется KarXT и представляет собой комбинацию двух соединений – ксаномелина и троспиума.

Еще в 1990-х годах исследования показали, что ксаномелин останавливает развитие психоза при шизофрении. Однако влияние этого соединения на желудочно-кишечный тракт оказалось слишком сильным, а потому от дальнейших исследований соединения пришлось отказаться.

Однако, сейчас ученые решили возобновить тестирование ксаномелина, соединив его с уже одобренным и безопасным троспиумом, который применяют для лечения проблем с мочевым пузырем.

Препарат является антагонистом мускариновым рецепторам, но он не преодолевает гематоэнцефалический барьер.

Таким образом, троспиум отменяет действие ксаномелина во всем организме, кроме головного мозга.


Шизофрения характеризуется расстройством мыслительных процессов

А потому, комбинация препаратов снимает симптомы психоза и не оказывает побочных эффектов на организм.

Предыдущие клинические испытания второй фазы с участием людей подтвердили эффективность KarXT.

Однако, прежде, чем он выйдет на рынок, необходимы другие масштабные исследования, которые займут около пяти лет.

Ученые также рассматривают возможность перспективы изучения препарата в качестве обезболивающего и для лечения психоза у пациентов с болезнью Альцгеймера.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье исследования Здоровая жизнь
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