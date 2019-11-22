Резкое похудение: причины внезапной потери веса

Вы не сидите на строгой диете, ваш спортивный режим не менялся и в целом вашей целью не является похудения, а вес – снижается? Стоит понимать, что любое изменение в нашем организме имеет свое объяснение. Вес не исключение. Если явных причин потери веса вы не знаете, следует проверить организм на наличие заболеваний или нарушений.

Снижение веса может быть ранним признаком заболевания. Проследите за своим рационом, режимом дня, энергозатратами и запишитесь к врачу.

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Вот возможный перечень причин, которые могут провоцировать внезапную потерю веса:

Чрезмерная активность щитовидной железы

Потеря веса – симптом гипертиреоза, или чрезмерной активности щитовидной железы. Именно щитовидная железа помогает регулировать метаболизм и рост. А избыточное количество гормонов приводит ко многим изменениям в организме.

Кроме потери веса о гипертиреозе может говорить ощущение сильного голода, учащенное сердцебиение, проблемы со сном и постоянное чувство жары.

Целиакия

Это аутоиммунное заболевание. Люди с диагнозом целиакии не переносят белок глютен, который есть в пшенице, ржи, ячмене и, возможно, в овсе. Когда больные целиакией употребляют продукты, содержащие глютен, их иммунная система отвечает на это повреждением тонкого кишечника.

Состояние может сопровождаться вздутием и диареей. К потере веса могут приводить и другие воспалительные заболевания кишечника, например болезнь Крона.

Депрессия

Потеря аппетита часто сопровождает клиническую депрессию. Люди, которые болеют депрессией могут даже не замечать, что худеют.

Поэтому, если вес внезапно снижается, настроение переменчиво, вы постоянно раздражаетесь, есть проблемы со сном, вполне вероятно, что у вас депрессия.

Диабет

Особенно ранние стадии развития диабета. Кроме потери веса, люди испытывает сильную потребность и частые позывы к мочеиспусканию. Поскольку при диабете организм черпает питательные вещества из мышечных тканей, это тоже приводит к похудению.

Панкреатин

Поджелудочная железа вырабатывает ферменты, которые улучшают пищеварение. Если в работе поджелудочной происходят нарушения, это приводит к потере веса.

Люди, страдающие хроническим панкреатитом, быстро худеют, даже если их рацион богат и питателен. Ведь организм просто не в состоянии усваивать пищу.

Симптомы панкреатита: боль в животе, бесцветный или маслянистый стул диареи и тошнота после употребления жирной пищи.

Строгая диета

С возрастом желудок опустошается медленнее, а потому чувство сытости сохраняется дольше. В частности, некоторые сигналы мозга, отвечающие за аппетит и чувство сытости, тоже ослабевают.

Поэтому следует контролировать потребление белка. Это поможет контролировать голод, стабилизировать уровень сахара в крови, а также будет способствовать наращиванию мышечной массы.