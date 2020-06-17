Поскольку коронавирус может заражать отдельные клетки кишечника и выделяться вместе с калом, то риск фекально-орального заражения существует. Впрочем, его довольно легко снизить.

Согласно последним исследованиям, вирусные частицы SARS-CoV-2 могут присутствовать в испражнениях через несколько недель после исчезновения симптомов. В издании Physics of Fluids опубликовали исследование, которое показывает, как облако вирусных частиц может подниматься в воздух на высоту около 100 сантиметров. Это означает, что как и в домашнем, так и в общественном туалете необходимо соблюдать дополнительные меры защиты.

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Чтобы понять, насколько смыв при открытой крышке унитаза может быть опасным, авторы исследования сделали серию компьютерных симуляций. Они рассмотрели два различных типа слива: с одним и с двумя отверстиями для потоков воды (во втором случае создается дополнительная турбулентность).

При моделировании оказалось, что вода, которая попадает на противоположную течению воды стенку, образует небольшие воздушные вихри. Вследствие этих вихрей в воздух поднимаются много крошечных капель. Они настолько легкие, что остаются в подвешенном состоянии более одной минуты.



Распространение аэрозольных частиц через а) 35 секунд б) 70 секунд / Модель: Physics of Fluid

Это довольно опасно во время пользования общественным туалетом или если вы пользуетесь уборной в помещении, в котором проживает много людей и вы имеете совместный санузел.

Так как снизить риск распространения инфекции в туалете?

Некоторые частицы смываются в трубопровод или оседают внутри чаши, но примерно 60% вирусов разносятся за пределы унитаза. После этого они могут осесть на ближайших поверхностях или проникнуть в организм другого человека.

Для того, чтобы остановить подъем потенциальных инфекционных капелек в воздух, необходимо выполнить одну простую вещь – закрыть унитаз крышкой перед тем, как сливаете воду.