Робот-хирург NASA впервые в Украине провел уникальную операцию

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Робот-хирург NASA впервые в Украине провел операцию (иллюстрация)
Робот-хирург NASA впервые в Украине провел операцию (иллюстрация) / Фото из свободных источников

Впервые в Украине разработанный NASA робот-хирург, которого назвали daVinci, провел операцию.

В Хирургическом вмешательстве нуждался 54-летний мужчина. У него была вторая стадия рака предстательной железы (рак простаты).

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Рак простаты – симптомы
• трудности при мочеиспускании;
• частые позывы к мочеиспусканию;
• боль и жжение;
• наличие крови в моче;
боль в спине, бедре или тазу.

Ради этого приехал специалист из Киева. Операцию провели в Виннице.

Робот-хірург NASA вперше в Україні провів унікальну операцію

Робот-хирург NASA впервые в Украине провел уникальную операцию

У робота есть четыре руки, к которым крепятся хирургические инструменты. Глаза врача – это 3D-камера, которую через малое отверстие вводят в тело пациента. Врач управляет пультом, а все движения выполняют манипуляторы. Они способны выполнять сверхточные манипуляции, повреждая другие ткани.

Операция прошла успешно. Через несколько дней пациента выпишут из больницы.

Ранее робот помогал военным медикам, после чего его стали использовать и гражданские медики.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Техно Новости Техно Онкозаболевания Искусственный интеллект NASA робототехника
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