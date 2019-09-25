Родинки на теле: какие стоит осмотреть и когда идти к врачу
Хотя бы один раз, но каждому человеку стоит проверить родинки. Если вы решили проверить имеющиеся родинки, стоит подготовиться к осмотру.
Какие родинки требуют осмотра и когда стоит идти на обследование рассказал дерматолог Юрий Сергеев.
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Какие врачи проверяют родинки?
Диагностика опухолей кожи – дело дерматологов и онкологов. Иногда этим занимаются косметологи и общие хирурги, а в странах с дефицитом узких специалистов – врачи общей практики.
Выбирая врача, не стесняйтесь спросить, чем именно он занимается.
Их обязательно проверить, если:
- на теле более 50 родинок;
- был любой рак кожи;
- в семье были случаи меланомы;
- возраст более 40 лет;
Какие родинки требуют осмотра?
Осмотра требуют абсолютно все родинки, а не только большие, черные или повреждены. Поэтому будьте готовы к тому, что нужно будет полностью раздеться, разуться и распустить волосы.
Важно! Если врач осматривает только те родинки, которые вас беспокоят – считайте, что такой осмотр нет смысла.
Как проверять родинки на теле
Как проверяют родинки?
Осмотра под лупой может быть достаточно, но если речь идет о подозрении на меланому или необходимость хирургического вмешательства, нужно провести дерматоскопию.
Остерегайтесь УЗИ и осмотра трихоскопом, в таком случае они не предоставляют нужной информации.
У некоторых родинок бывают особенности вроде странной формы или неравномерного окраса. Если врач говорит, что нужен контроль – он должен провести фотодокументацию, записать ее расположение и размер и назначить дату повторной встречи.
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