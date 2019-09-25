Родинки на теле: какие стоит осмотреть и когда идти к врачу

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Обследование родинок: диагностика
Обследование родинок: диагностика / polvisti

Хотя бы один раз, но каждому человеку стоит проверить родинки. Если вы решили проверить имеющиеся родинки, стоит подготовиться к осмотру.

Какие родинки требуют осмотра и когда стоит идти на обследование рассказал дерматолог Юрий Сергеев.

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Какие врачи проверяют родинки?

Диагностика опухолей кожи – дело дерматологов и онкологов. Иногда этим занимаются косметологи и общие хирурги, а в странах с дефицитом узких специалистов – врачи общей практики.

Выбирая врача, не стесняйтесь спросить, чем именно он занимается.

Их обязательно проверить, если:

  • на теле более 50 родинок;
  • был любой рак кожи;
  • в семье были случаи меланомы;
  • возраст более 40 лет;

Какие родинки требуют осмотра?

Осмотра требуют абсолютно все родинки, а не только большие, черные или повреждены. Поэтому будьте готовы к тому, что нужно будет полностью раздеться, разуться и распустить волосы.

Важно! Если врач осматривает только те родинки, которые вас беспокоят – считайте, что такой осмотр нет смысла.


Как проверять родинки на теле

Как проверяют родинки?

Осмотра под лупой может быть достаточно, но если речь идет о подозрении на меланому или необходимость хирургического вмешательства, нужно провести дерматоскопию.

Остерегайтесь УЗИ и осмотра трихоскопом, в таком случае они не предоставляют нужной информации.

У некоторых родинок бывают особенности вроде странной формы или неравномерного окраса. Если врач говорит, что нужен контроль – он должен провести фотодокументацию, записать ее расположение и размер и назначить дату повторной встречи.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лечение Профилактика заболеваний Здоровая жизнь Онкозаболевания
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