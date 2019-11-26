Родной язык влияет на способность изучения иностранных

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Изучение иностранных языков / uralcons.org/

Изучение языков – задача не из простых и не всем она дается. Но ученые выяснили, что чем больше новый язык похож на родной, тем легче он нам дается.

В исследовании принимали участие 50 000 человек из разных стран, которые во взрослом возрасте учили голландский язык.

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Оказалось, что до 70% успеха в изучении иностранного зависит от его сходства с родным языком. Так, носители шведского и немецкого гораздо лучше осваивали голландский, а сложнее всего приходилось носителям сомалийского и тайского.

Мову, яка схожа на рідну легше вивчити
Язык, который похож на родной легче изучить

Ученые создали статистическую модель, которая учитывает различные факторы: фонологические, морфологические и лексические. Они охватывали все трудности, с которыми сталкивается человек при изучении иностранного языка: освоение новых звуков, изучение правил и запоминание новых слов.

Модель показала, что чем больше различий по этим параметрам между языком носителя и иностранным, тем хуже была оценка на экзамене.

Исследователи утверждают, что родной язык определяет нашу способность к иностранному. Это означает, что у некоторых людей изначально преимущества при изучении языков.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Учеба
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