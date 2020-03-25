Родные медсестры с Тернопольщины, у которой коронавирус, рассказали о проблемах ее лечения
В районной больнице на Тернопольщине в тяжелом состоянии с коронавирусом лежит медсестра Галина Радловская. Ее родные жалуются, что больной не предоставляют необходимую помощь.
Женщина работает в приемном отделении Монастырской районной больницы. Об этом сообщили в телеграм-канале Teza.
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Вероятно, она подхватила коронавирус от мужчины, который умер от этой болезни 25 марта. Накануне он приходил к медсестре записываться на рентген.
Муж Галины рассказал, что просил перевезти жену из районной больницы в Тернопольскую областную. Ведь ее специально подготовили для приема больных коронавирусом. Однако в больнице ему отказали. Мол, не смогли найти реанимобиль.
Как сообщил муж больной, он и дети чувствуют себя хорошо. Но их до сих пор не проверили на коронавирус. "Была санстанция. Что-то в доме окропили. Вот и все", – отметил мужчина.
Обратите внимание! В Тернопольской области 25 марта подтвердили первую смерть от коронавируса. Умер житель Монастырского района. Больному было 68 лет.
Коротко о коронавирусе в Тернопольской области
- Первый случай инфицирования коронавирусом зафиксировали там 20 марта. Заболел 57-летний священник.
- По состоянию на 25 марта в Тернопольской области клинически подтвердили уже 6 случаев заражения коронавирусом.
- После этого на Тернопольщине ввели режим чрезвычайной ситуации.
- В городе действует масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки возят на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.
- На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.
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