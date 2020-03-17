Родные умершей женщины с подозрением на коронавирус возмущены действиями врачей

Мать умершей женщины, у которой было подозрение на коронавирус, утверждает, что дочери не вовремя оказали помощь. И возможно, это бы позволило избежать трагических последствий

Она написала письмо в редакцию "Першого Буковинського". Женщина возмущена действиями врачей и просит журналистов дать огласку этой ситуации. Мы также решили опубликовать письмо полностью, чтобы избежать искажения информации.

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Письмо матери умершей женщины с подозрением на коронавирус

Татьяне было 33... Без мамы осталось двое детей... Я считаю, что мою дочь можно было спасти, если бы вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь…

У нее была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 года ее прооперировали в Киеве успешно, последнее время чувствовала себя нормально.

7 марта у Татьяны поднялась температура. Она думала, что это обычное ОРВИ. 2 дня не проходила, и они вызвали из Вашковцев врача. Проконсультировавшись, назначили антибиотики, стало снова хуже. 13 марта поехала в Вашковцы, сделала снимок – там двусторонняя пневмония. Понимая с мужем, что автомобиль скорой в их селе скоро распадется, поехали сразу же в областную больницу сами вечером в пятницу, 13 марта. В отделении пульмонологии на них накричали, мол, чего пришли без направления. Послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке – все хорошо.

Следовательно, в приемном их никуда не направили больше и они поехали домой. Покойная имела фармацевтическое образование и понимала, что ее состояние начало ухудшаться. Поэтому решила перейти на более сильный антибиотик. Однако ночью начала задыхаться и утром 14 марта в субботу ей вызвали сельскую скорую.

Эта скорая еле доехала до Черновцов, так как она неделю на ремонте, а неделю работает. Сразу же Татьяну направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Девушка из приемного покоя шла туда пешком, потому что кресло каталки не нашли. Подключили систему. Позже у нее начался судорожный приступ – из-за не вовремя оказанной медицинской помощи и интоксикации организма.

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Возможно, врачи не обратили внимание, что во время удаления опухоли ей капали сильные антибиотики и организм имеет резистентность к слабым. В инфекционном отделении состояние ухудшалось. Интоксикация и постоянная субфебрильная температура вызвали судороги. Женщина потеряла сознание в понедельник около 17.00 вечера. Кнопки вызова в боксах не работают и неизвестно, сколько она там лежала, пока ее нашли. Реанимационные мероприятия результата уже не дали – в 19.20 Татьяны не стало…

Врачи поставили диагноз – эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было. Нам известно, что врачи не могли найти вен – это не докапывали растворы, потому что игла выходила из вены. Почему-то не делали венорезекцю (вывод вены под ключицу), чтобы полноценно провести дезинтоксикационную и антибактериальную терапию, как и рекомендовано при вирусных пневмониях.

Что говорят медики?

Смерть женщины в департаменте здравоохранения объяснили тем, что она имела большое количество болезней и через их обострения она и умерла.

Но это не объясняет, почему женщине не оказали помощь, когда она обратилась впервые.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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