Роды бывают разными, а значит их стоимость надо различать, – Степанов об имеющихся тарифах
Тарифов на роды должно быть несколько – в зависимости от их типа и имеющихся осложнений.
Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, в расчетах любого тарифа, когда мы говорим о предоставлении медицинской помощи, должна стоять на первом месте медицина. Такое заявление он сделай в эфире программы "Право на власть".
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Если мы говорим об оставлении приоритетного пакета роды, то мы должны сделать его дифференциацию. То есть он не может идти по одному и тому же тарифу. Если мы говорим исключительно о физиологических родах. Если мы оставляем его в качестве приоритетного пакета. Это тот тариф, который надо рассчитывать. Он не может быть один. Это понятно даже ребенку,
– подчеркнул Степанов.
В то же время, заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова заявила, что на одни роды государство предусмотрело примерно 8 тысяч гривен.
К слову, с 1 апреля в Украине должна была заработать Программа медицинских гарантий, которая включает в себя оплату государством родов. Таким образом, роды в Украине должны стать бесплатными. В рамках этой программы на каждую роженицу будут выделять 8,5 тысяч гривен. Эти деньги пойдут на на медицинские услуги, а именно на роды, кесарево сечение, лекарства, палату, прививки, экстренную помощь и реанимацию.