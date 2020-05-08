Роды бывают разными, а значит их стоимость надо различать, – Степанов об имеющихся тарифах

Тарифов на роды должно быть несколько – в зависимости от их типа и имеющихся осложнений.

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, в расчетах любого тарифа, когда мы говорим о предоставлении медицинской помощи, должна стоять на первом месте медицина. Такое заявление он сделай в эфире программы "Право на власть".

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Если мы говорим об оставлении приоритетного пакета роды, то мы должны сделать его дифференциацию. То есть он не может идти по одному и тому же тарифу. Если мы говорим исключительно о физиологических родах. Если мы оставляем его в качестве приоритетного пакета. Это тот тариф, который надо рассчитывать. Он не может быть один. Это понятно даже ребенку,

– подчеркнул Степанов.

В то же время, заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова заявила, что на одни роды государство предусмотрело примерно 8 тысяч гривен.