Роды дома: что толкает на такой шаг и к каким проблемам надо быть готовыми

Домашние роды становятся все популярнее среди украинцев. И хотя соответствующей статистики в Минздраве не предоставляют, медики не скрывают: женщины нашли альтернативу роддомам и все чаще рожают дома. 24 канал нашел семью, которая рискнула рожать дома.

Они – счастливые многодетные родители. У супругов с необычными для Украины именами – Ави и Джозеф – пятеро детей. Трое из них родились дома. Атмосфера роддома женщину не устраивает. Говорит, дома с мужем все прошло на отлично.

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Проблемы начались позже. Когда через три недели решили зарегистрировать новорожденную дочь. Собрали все документы, но свидетельства так и не получили.



Семья Ави и Джозефа

Минздрав нам отказал в регистрации, направив нас на ДНК-скрининг, мы спросили почему, нам сказали, что мы не уложились в 7-дневный срок. Мы спросили: почему же тогда ни один врач нас не предупредил об этом? Лично для меня это выглядит как показательная порка,

– рассказала многодетная мать Авиэль.

Сейчас полугодовая Тиффани до сих пор без свидетельства о рождении. Результаты ДНК-скрининга могут помочь, но стоит такой анализ как минимум 4,5 тысячи гривен. Немалая сумма для многодетной семьи, которая переехала из Крыма еще до аннексии и сейчас не получает никаких выплат от государства.



Тиффани до сих пор без свидетельства

В связи с тем, что нам не выдают справку переселенцев из-за того, что мы раньше переехали из Крыма. Нам не выдают и свидетельства о многодетной семье: якобы в законе есть только два основания: либо мы прописаны, либо мы переселенцы,

– отметил многодетный отец Джозеф.

Государство, которое должно помогать, создает только преграды, говорят супруги. Признают: не смогли вовремя собрать необходимые документы и нарушили сроки регистрации ребенка.

Государственная регистрация рождения ребенка проводится не позднее одного месяца со дня его рождения. Медицинское свидетельство о рождении выдается заведениями здравоохранения, где принимаются роды. В случае рождения ребенка вне учреждения здравоохранения документ, подтверждающий факт рождения, выдает учреждение, которое проводило осмотр матери и ребенка.

Врачи говорят: таких проблем можно избежать, если заблаговременно предупредить медиков о своих намерениях. И хотя проведение домашних родов в Украине законодательно не урегулировано, прямого запрета не существует.

Акушерство – очень опасная вещь. Может возникнуть такое осложнение, что она будет нуждаться в помощи не через полчаса, а через 5 минут. Если она принимает решение рожать дома, то мы должны не мешать, а создать такие условия, чтобы она к нам могла обратиться, поставить нас в известность, что она планирует рожать или у нас, или дома,

– сказал главный врач киевского роддома №5 Дмитрий Говсеев.

В роддоме №5 в Киеве еще 2 года назад создали комнаты, в которых условия, приближенные к домашним. Они совсем не похожи на родовые залы, здесь ежегодно на свет появляется более 300 детей.

Фото "домашних" комнат в столичном роддоме:

Количество желающих родить именно в такой комнате растет, потому что вмешательство в естественные роды минимальное.

Оказание медицинской помощи значительно дешевле, чем при родах официальных, и использование медикаментов меньше в случае естественных домашних родов,

– добавил Дмитрий Говсеев.

А тем временем домашние роды – это привычное явление в Нидерландах, Германии, Британии, Голландии, Польше, Франции и в более чем 30 штатах Америки. Там их принимают лицензированные акушеры, а под окнами рожениц дежурят реанимобили, готовые в любой момент отвезти женщину в стационар.

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