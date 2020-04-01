Роды: рискованно ли рожать ребенка в больнице в условиях пандемии COVID-19

Из-за распространения коронавируса в мире будущие мамы планируют, где безопаснее родить ребенка, чтобы уберечь его от любой опасности. Что выбрать – домашние роды или в больнице – читайте дальше.

Как написала гинеколог Татьяна Осауленко, в наиболее уязвимой группе населения с эмоциональной точки зрения во время пандемии коронавируса находятся беременные.

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Абсолютно естественной реакцией женщины перед родами есть желание защитить своего ребенка. А в то время, когда в мире распространяется новый вид коронавируса, будущие мамы принимают решение рожать дома. По словам врача, домашние роды не являются хорошим вариантом.

"За последние 2 недели в стране наблюдается резкое повышение домашних родов! И, как бы это ни казалось хорошим вариантом, в условиях пандемии, это не так... Роды – самый непредсказуемый физиологический процесс! Никогда не знаешь, что может пойти не так", – написала Осауленко.

Гинеколог подчеркнула, что безопаснее рожать ребенка в роддоме.

Есть ли возможность заразиться коронавирусом в роддоме?

Вероятность заразиться COVID-19 существует для каждого человека, если не соблюдать дистанцию ​​между людьми и гигиену рук, скажем. Вряд ли женщина будет рожать ребенка самостоятельно, ведь надо пригласить домой, по меньшей мере, акушера. Поэтому риск заразиться коронавирусом есть.

В родильных домах поддерживается высокий уровень противоэпидемической безопасности для того, чтобы защитить женщин и детей от рисков заражения,

– отметила гинеколог.

Кроме того, она вспомнила, что малыша после рождения надо оформить, предоставив список документов.

Если медицинские справки отсутствуют, комиссия может выдать заключение только после осмотра малыша и женщины в течение 7 дней после родов.

То есть защитить ребенка от контактов с внешним миром – невозможно. Поэтому домашние роды – это вряд ли лучший вариант в условиях пандемии.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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