Роды в воде такие же безопасные, как и традиционные: исследование

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Роды в воде: за и против / Unsplash

Новое исследование показало, что рождение в воде ничем не хуже для ребенка, чем рождение традиционным методом. Кроме того, боль при таких родах ощущается гораздо меньше.

Исследователи Мичиганского университета проанализировали 2025 случаев традиционных родов и 397 в воде, сообщает Medical Xpress.

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Специалисты не обнаружили различий между новорожденными в воде и на суше, а частоты послеродового кровоизлияния были одинаковыми для обеих групп.

При рождении в воде женщина рожает в ванной, а не в постели. Немного американских больниц предлагают роды в таком формате из-за вероятных рисков для новорожденного: инфекции или разрыва пуповины. Профессиональные организации сходятся во мнении, что женщины должны находиться в воде до родов, но не все специалисты поддерживают сам процесс рождения в воде.


Роды в воде помогают снять напряжение, но это серьезный вызов, к которому нужно подойти ответственно

Однако исследователи хотели подчеркнуть, что если использовать правильные методики с соблюдением всех мер безопасности – результаты будут хорошими.

Когда женщина рожает в воде, акушер должен достать ребенка на сушу сразу, как только он появился.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Дети Здоровая жизнь Беременность и роды
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